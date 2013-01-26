ظريف يكشف عن ردة فعل قوية للأمير سعود الفيصل.. "لا علاقة لكم بالعالم العربي"

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ عن ردة فعل وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، حين طلب منه الأول إجراء حوارٍ بمشاركة قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني؛ عام 2013.

وقل ظريف؛ في حوار مع صحيفة "اطلاعات" نشرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء: "في عام 2013 أبلغت الأمير سعود الفيصل؛ وزير الخارجية السعودي، حينها، باستعداد طهران للحوار مع السعودية، بمشاركة قاسم سليماني؛ حول العراق وسوريا والبحرين ولبنان واليمن، لكن ردة فعله علينا كانت قوية، وقال "لا علاقة لكم بالعالم العربي".