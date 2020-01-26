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"الباردة" مستمرة ودرجات الصفر المئوي تتواصل حتى الثلاثاء

على أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة وخاصة ساعات الليل

تواصل الكُتلة الهوائية القُطبية ذات البرودة الشديدة تأثيرها في أجواء المملكة، مُترافقة بدرجات حرارة مُنخفضة، تصل ليلاً إلى الصفر المئوي في أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى يوم الثلاثاء.

ووفق "طقس العرب"، يجب ضرورة تجنب الخروج للبر للتخييم والتنزه، خاصة في ساعات الليل؛ نظراً للبرودة القارسة التي ستسيطر على معظم مناطق المملكة في ساعات الليل، سواء في الأجزاء الشمالية، مثل: الجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية، وكذلك الشرقية ومنطقة الرياض، حيث تكون درجات الحرارة فيها ليلاً ما بين 5 درجات مئوية وما بين الصفر المئوي، مع وجود فرصة لتشكُّل الصقيع وحدوث الانجماد.

حالة الطقس الأرصاد كتلة هوائية قطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الباردة" مستمرة ودرجات الصفر المئوي تتواصل حتى الثلاثاء
سبق

تواصل الكُتلة الهوائية القُطبية ذات البرودة الشديدة تأثيرها في أجواء المملكة، مُترافقة بدرجات حرارة مُنخفضة، تصل ليلاً إلى الصفر المئوي في أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى يوم الثلاثاء.

ووفق "طقس العرب"، يجب ضرورة تجنب الخروج للبر للتخييم والتنزه، خاصة في ساعات الليل؛ نظراً للبرودة القارسة التي ستسيطر على معظم مناطق المملكة في ساعات الليل، سواء في الأجزاء الشمالية، مثل: الجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية، وكذلك الشرقية ومنطقة الرياض، حيث تكون درجات الحرارة فيها ليلاً ما بين 5 درجات مئوية وما بين الصفر المئوي، مع وجود فرصة لتشكُّل الصقيع وحدوث الانجماد.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

"الباردة" مستمرة ودرجات الصفر المئوي تتواصل حتى الثلاثاء

على أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة وخاصة ساعات الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,904

تواصل الكُتلة الهوائية القُطبية ذات البرودة الشديدة تأثيرها في أجواء المملكة، مُترافقة بدرجات حرارة مُنخفضة، تصل ليلاً إلى الصفر المئوي في أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى يوم الثلاثاء.

ووفق "طقس العرب"، يجب ضرورة تجنب الخروج للبر للتخييم والتنزه، خاصة في ساعات الليل؛ نظراً للبرودة القارسة التي ستسيطر على معظم مناطق المملكة في ساعات الليل، سواء في الأجزاء الشمالية، مثل: الجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية، وكذلك الشرقية ومنطقة الرياض، حيث تكون درجات الحرارة فيها ليلاً ما بين 5 درجات مئوية وما بين الصفر المئوي، مع وجود فرصة لتشكُّل الصقيع وحدوث الانجماد.

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