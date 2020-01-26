"الباردة" مستمرة ودرجات الصفر المئوي تتواصل حتى الثلاثاء

على أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة وخاصة ساعات الليل

تواصل الكُتلة الهوائية القُطبية ذات البرودة الشديدة تأثيرها في أجواء المملكة، مُترافقة بدرجات حرارة مُنخفضة، تصل ليلاً إلى الصفر المئوي في أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى يوم الثلاثاء.

ووفق "طقس العرب"، يجب ضرورة تجنب الخروج للبر للتخييم والتنزه، خاصة في ساعات الليل؛ نظراً للبرودة القارسة التي ستسيطر على معظم مناطق المملكة في ساعات الليل، سواء في الأجزاء الشمالية، مثل: الجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية، وكذلك الشرقية ومنطقة الرياض، حيث تكون درجات الحرارة فيها ليلاً ما بين 5 درجات مئوية وما بين الصفر المئوي، مع وجود فرصة لتشكُّل الصقيع وحدوث الانجماد.