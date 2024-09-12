الولايات المتحدة: 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 6.381.013 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 191353 حالة وفاة.