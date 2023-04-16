بالصور.. "الأمانة" تدهم شقة لبيع وترويج الشمة بـ"بخارية الطائف"

بمساندة من رجال الشرطة.. وضبط أكثر من 40 كجم كانت جاهزة للبيع

دهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، وبمساندة من الشرطة، أحد أكبر باعة مادة "الشمة" الممنوعة "سعودي" والذي خصص من شقة سكنية يُقيم بها بحي البخارية، مقرًا لبيع وترويج تلك المادة الممنوعة.

بائع الشمة اشتُهر بوجود رقمه لدى الكثير من متعاطي الشمة والذين يترددون عليه بعد الاتصال به لتوفير ما يحتاجون إليه من كمية؛ كونه يتوقع تعامله مع وافدين يقومون بتجهيز تلك المادة الممنوعة ومن ثم هو يتولى بيعها وترويجها، مُحققًا مكاسب مالية دون الخوف مما تحتويه تلك المادة في تصنيعها والتي هي كفيلة بأن تقضي على متعاطيها.

وقد تم ضبط أكثر من 40 كيلو جرامًا من الشمة كانت جاهزة وبعضها معبأ في أكياس وجاهز للتصريف بيعًا، حيث تم مصادرتها بإتلافها، وتم التحفظ على بائعها الذي سقط في قبضة الأمن ليلقى عقابه.

يُشار إلى أن الأمانة بالطائف وعن طريق فروعها البلدية كانت بالمرصاد لمن يقوم بتصنيع وترويج هذه الآفة والتي تُلحق الضرر بمتعاطيها من الشباب، وضبطت الكثير من المعامل والتي تتولى تصنيعها، جرى التعامل معها ومع من يديرها وفق النظام.