"السوق المالية" توافق على تسجيل وطرح أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة في السوق الموازية

أعلنت هيئة السوق المالية (الهيئة) صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 25/ 5/ 1443هـ الموافق 29/ 12/ 2021م، المتضمن الموافقة على طلب الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (الشركة) تسجيل أسهمها وطرح (5.000.000) سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وقالت: يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذّر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضّل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأضافت: كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.