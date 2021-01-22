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جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعًا لإعادة هيكلة اللجان الفرعية

ناقش آلية تفعيل الشراكة المجتمعية وإعداد خطة العمل

عقدت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة جازان أمس الخميس اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي، وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة، وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع محاور عدة، كان أبرزها إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الرئيسية "لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة"، وتنظيم العمل بها، وإعداد خطة لكل لجنة، إضافة إلى مناقشة آلية تفعيل الشراكة المجتمعية بما يخدم الأسرة بالمنطقة، ودور الإعلام المهم والحيوي في إبراز منجزات اللجنة على اختلافها.

ونوه رئيس اللجنة، الشيخ أسامة المدخلي، بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه. كما شكر أعضاء وعضوات اللجنة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية مثمنًا الجهود المتميزة للأعضاء الفاعلين، ومتمنيًا من الجميع مزيدًا من العطاء بما يسهم في تحقيق أهداف ومهام اللجنة.

وجاءت أهم توصيات الاجتماع كالآتي: إعداد خطة نموذجية واقعية قابلة للتنفيذ والقياس، تنسجم ومهام اللجان الفرعية للجنة، وعقد شراكات مجتمعية مع الجهات المختصة والداعمة، تهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية للأسر بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل العمل التطوعي لأعضاء اللجنة عبر منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ كونها حاضنة آمنة للعمل التطوعي.

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جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعًا لإعادة هيكلة اللجان الفرعية
سبق

عقدت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة جازان أمس الخميس اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي، وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة، وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع محاور عدة، كان أبرزها إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الرئيسية "لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة"، وتنظيم العمل بها، وإعداد خطة لكل لجنة، إضافة إلى مناقشة آلية تفعيل الشراكة المجتمعية بما يخدم الأسرة بالمنطقة، ودور الإعلام المهم والحيوي في إبراز منجزات اللجنة على اختلافها.

ونوه رئيس اللجنة، الشيخ أسامة المدخلي، بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه. كما شكر أعضاء وعضوات اللجنة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية مثمنًا الجهود المتميزة للأعضاء الفاعلين، ومتمنيًا من الجميع مزيدًا من العطاء بما يسهم في تحقيق أهداف ومهام اللجنة.

وجاءت أهم توصيات الاجتماع كالآتي: إعداد خطة نموذجية واقعية قابلة للتنفيذ والقياس، تنسجم ومهام اللجان الفرعية للجنة، وعقد شراكات مجتمعية مع الجهات المختصة والداعمة، تهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية للأسر بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل العمل التطوعي لأعضاء اللجنة عبر منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ كونها حاضنة آمنة للعمل التطوعي.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
09:49 PM

جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعًا لإعادة هيكلة اللجان الفرعية

ناقش آلية تفعيل الشراكة المجتمعية وإعداد خطة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة جازان أمس الخميس اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي، وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة، وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع محاور عدة، كان أبرزها إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الرئيسية "لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة"، وتنظيم العمل بها، وإعداد خطة لكل لجنة، إضافة إلى مناقشة آلية تفعيل الشراكة المجتمعية بما يخدم الأسرة بالمنطقة، ودور الإعلام المهم والحيوي في إبراز منجزات اللجنة على اختلافها.

ونوه رئيس اللجنة، الشيخ أسامة المدخلي، بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه. كما شكر أعضاء وعضوات اللجنة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية مثمنًا الجهود المتميزة للأعضاء الفاعلين، ومتمنيًا من الجميع مزيدًا من العطاء بما يسهم في تحقيق أهداف ومهام اللجنة.

وجاءت أهم توصيات الاجتماع كالآتي: إعداد خطة نموذجية واقعية قابلة للتنفيذ والقياس، تنسجم ومهام اللجان الفرعية للجنة، وعقد شراكات مجتمعية مع الجهات المختصة والداعمة، تهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية للأسر بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل العمل التطوعي لأعضاء اللجنة عبر منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ كونها حاضنة آمنة للعمل التطوعي.

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