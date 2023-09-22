مسؤولو تربة يهنئون حكومة المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

قالوا إنها فرحة وطن عنوانها "تلاحم القيادة والشعب"

رفع عدد من مسؤولي محافظة تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين وللشعب السعودي، بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال مدير مكتب التعليم بتربة، سعود بن محمد البقمي، نعيش هذه الأيام ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله - مناسبة تدعونا للفخر المتجدد لهذا الكيان العظيم الذي اجتمعت أركانه وتآلف شتاته في وحدة وتلاحم يضرب بها المثل.

وأضاف: "نحن نرى وطننا يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار على كافة المستويات العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية في العهد الزاخر لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وبمؤازرة من ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - باستمرار الإنجازات المتتالية وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة والتي كان المواطن فيها محوراً للاهتمام والرعاية لتهدف إلى الرخاء والاستقرار ليبقى وطننا شامخاً بقيادة شعارها الريادة والتنمية والتلاحم بين الشعب والقيادة".

ومن جهته قدم مدير الدفاع المدني بتربة، العميد محمد بن عبد الله الزايد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، بمناسبة اليوم الوطني.

وأضاف العميد "الزايد": كما لا يفوتني ان أهنئ نفسي وأهنئ الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعاً، سائلاً الله -عز وجل - أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين.

وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد بن فواز الحربي، "نحتفل هذا اليوم بمرور 89 عاماً على توحيد هذا الوطن المعطاء وهو يوم يرفع فيه كل مواطن سعودي رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي؛ وان يقي هذا الوطن شر الحاقدين".

وأكد رئيس بلدية محافظة تربة، محسن غازي العتيبي، أن ذكرى اليوم الوطني، مناسبة عزيزة تجسد أروع صور التلاحم التي سطرها المؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، لتوحيد البلاد وإنقاذ العباد، حيث بدأ مشروعه الكبير في الجزيرة العربية بتوحيد السكان على قلب رجلٍ واحد وحولهم من متناحرين ومشردين بسبب الخوف من السلب والنهب والقتل إلى أخوة متحابين، ثم بدأ بمحاربة الثالوث الخطير الذي يفتك بحيات السكان وعقولها وأجسادها ثالوث (الفقر- والجهل- والمرض)، ووضع خطة عمل تواجه هذا الثالوث الخطير الذي يفتك بهذه الأمة ويقضي على آمالها وطموحاتها الفتية وتمكن من ذلك وتحولت البلاد إلى منار للعلم ووجهة للمسلمين.

وأشار إلى أن أبناء المؤسس واصلوا من بعده إكمال هذا النهج والمسيرة التي قادت هذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً وعسكرياً حتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه حالياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهم الله -الذي وصلت فيه بلادنا الغالية للقمة.

وتابع أنه "بعد النقلة النوعية والتطور الذي تشهده بلادنا حالياً في جميع المجالات وفق رؤية علمية مدروسة قادت بلادنا للقمة اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وسياسياً على أسس راسخة قوامها الإرادة القوية والتصميم المدعوم بالمقدرة على ترجمة الآمال إلى منجزات محسوسة.

ولفت إلى أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، لبلادنا الغالية على يد المؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، مناسبة غالية علينا جميعاً نجدد فيها كل عام الولاء والطاعة والبيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله - مضيفاً أن أبناء مملكتنا الغالية يقفون صفاً واحداً مع قيادته الحكيمة ضد من تسول له المساس بأمن بلادنا ومقدراتها من أعداء الدين والوطن.