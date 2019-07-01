النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي

دعاها لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري لها

الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي
سبق

الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:52 PM

وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي

دعاها لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري لها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
0
1,015

الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة