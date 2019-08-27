النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقمية‎

صنفها بالفئة البلاتينية في نضج الخدمات بالربع الثاني من العام الجاري

أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.

وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.

ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.

يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقمية‎
سبق

أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.

وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.

ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.

يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
01:13 AM

مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقمية‎

صنفها بالفئة البلاتينية في نضج الخدمات بالربع الثاني من العام الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
583

أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.

وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.

ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.

يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,454
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,139
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,101
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,369

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة