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مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.

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مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن
سبق

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:36 PM

مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.

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