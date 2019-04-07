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النيابة العامة تستقبل ٣٦٧٤ قضية خلال أسبوع واحد

نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من ٢٤ رجب إلى غرة شعبان؛ ٣٦٧٤ قضية، فيما تم إنجاز ٣٢٦٠ قضية خلال هذه الفترة.

وأحالت النيابة للمحاكم خلال الأسبوع ١٨٩٣ قضية، فيما قام أعضاء النيابة بـ٦٣٩٤٢ إجراء خلال أسبوع واحد.

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النيابة العامة تستقبل ٣٦٧٤ قضية خلال أسبوع واحد
سبق

نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من ٢٤ رجب إلى غرة شعبان؛ ٣٦٧٤ قضية، فيما تم إنجاز ٣٢٦٠ قضية خلال هذه الفترة.

وأحالت النيابة للمحاكم خلال الأسبوع ١٨٩٣ قضية، فيما قام أعضاء النيابة بـ٦٣٩٤٢ إجراء خلال أسبوع واحد.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:00 PM

النيابة العامة تستقبل ٣٦٧٤ قضية خلال أسبوع واحد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,521

نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من ٢٤ رجب إلى غرة شعبان؛ ٣٦٧٤ قضية، فيما تم إنجاز ٣٢٦٠ قضية خلال هذه الفترة.

وأحالت النيابة للمحاكم خلال الأسبوع ١٨٩٣ قضية، فيما قام أعضاء النيابة بـ٦٣٩٤٢ إجراء خلال أسبوع واحد.

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