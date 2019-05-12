النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

جدة .. "أبو الجدائل" يروي قصة المنادي للسفر في القرن الماضي قبل ظهور وسائل الاتصال

كان يقول: يا أهل البلد بابور بوسطه خديوي اسمه الطائف ميعاد وصوله بكرة من السويس

وصف الباحث والمهتم بتاريخ جدة، خالد صلاح أبو الجدائل النداء بأنه وسيلة إعلامية قديمة لجأ إليها الإنسان في العصور الإسلامية وهي الوسيلة الإعلامية الوحيدة والرئيسة في مدينة جدة قبل ظهور وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، وأضاف حتى أن سوق في جدة عُرف بسوق النداء وهو سوق الندى حاليًا ضمن محلة الشام يتفرع من شارع قابل.

وفي التفاصيل، قال "أبو الجدائل" كان الحجاج والمسافرون يجتمعون في تلك المنطقة انتظارًا للنداء عليهم من مسؤولي ميناء جدة استعدادًا للسفر عبر البواخر كل حسب وجهته، كما هو معمول به اليوم في محطات أو صالات السفر البري والبحري والجوي.

ويعرف المنادي بالشخص الذي يمتاز بصوته الجهوري الذي يصل إلى الأسماع بوضوح تام ويتم تعيينه من قِبل الجهات المعنية في الدولة أو من الشركات التجارية كشركات البواخر لأداء مهمة إما إعلام الناس ببعض الأوامر الحكومية أو الأخبار التي تهم القاطنين في مدينة جدة وخصوصًا المسافرين أو التجار وبيّن أن هذه المهنة استمرت حتى أوائل التسعينيات الهجرية تقريبًا.

وأوضح أن شركة "جلاتلي هنكي" البريطانية التي كان لها فرع في مدينة جدة عينت المنادي الشهير في زمانه صديق صادق الحلواني مناديًا لديها يقوم بمهمة الإعلان عن مواعيد وصول البواخر إلى ميناء جدة أو مغادرتها كما تعاقد معه بيت زينل وشركاه وبيت فاضل عرب وشركاه لأداء المهمة نفسها.

طريقة النداء

قال "أبو الجدائل" إن نص النداء كان كالتالي: "يا اخوانا يا أهل البلد بابور بوسطه خديوي اسمه الطائف ميعاد وصوله بكرة من السويس أو بابور رضواني يقوم من ميناء جدة أو بنط جدة يوم الخميس الذي يذهب لبومباي وكراتشي أو سورات فعلى كل من عنده صرة (يعني تحويل نقدي) أو بضاعة مراجعة كوبانية ( تعني شركة) هنكي أو زينل أو عرب.

وكان من أشهر المنادين في جدة بعد صديق حلواني سعيد أبو الجدائل ومحمود بارودي وغيرهم رحمهم الله جميعًا.

وبيّن "أبو الجدائل" أن ميناء جدة كان في شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد الآن وهناك كانت ترسو السفن القادمة إلى جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة .. "أبو الجدائل" يروي قصة المنادي للسفر في القرن الماضي قبل ظهور وسائل الاتصال
سبق

وصف الباحث والمهتم بتاريخ جدة، خالد صلاح أبو الجدائل النداء بأنه وسيلة إعلامية قديمة لجأ إليها الإنسان في العصور الإسلامية وهي الوسيلة الإعلامية الوحيدة والرئيسة في مدينة جدة قبل ظهور وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، وأضاف حتى أن سوق في جدة عُرف بسوق النداء وهو سوق الندى حاليًا ضمن محلة الشام يتفرع من شارع قابل.

وفي التفاصيل، قال "أبو الجدائل" كان الحجاج والمسافرون يجتمعون في تلك المنطقة انتظارًا للنداء عليهم من مسؤولي ميناء جدة استعدادًا للسفر عبر البواخر كل حسب وجهته، كما هو معمول به اليوم في محطات أو صالات السفر البري والبحري والجوي.

ويعرف المنادي بالشخص الذي يمتاز بصوته الجهوري الذي يصل إلى الأسماع بوضوح تام ويتم تعيينه من قِبل الجهات المعنية في الدولة أو من الشركات التجارية كشركات البواخر لأداء مهمة إما إعلام الناس ببعض الأوامر الحكومية أو الأخبار التي تهم القاطنين في مدينة جدة وخصوصًا المسافرين أو التجار وبيّن أن هذه المهنة استمرت حتى أوائل التسعينيات الهجرية تقريبًا.

وأوضح أن شركة "جلاتلي هنكي" البريطانية التي كان لها فرع في مدينة جدة عينت المنادي الشهير في زمانه صديق صادق الحلواني مناديًا لديها يقوم بمهمة الإعلان عن مواعيد وصول البواخر إلى ميناء جدة أو مغادرتها كما تعاقد معه بيت زينل وشركاه وبيت فاضل عرب وشركاه لأداء المهمة نفسها.

طريقة النداء

قال "أبو الجدائل" إن نص النداء كان كالتالي: "يا اخوانا يا أهل البلد بابور بوسطه خديوي اسمه الطائف ميعاد وصوله بكرة من السويس أو بابور رضواني يقوم من ميناء جدة أو بنط جدة يوم الخميس الذي يذهب لبومباي وكراتشي أو سورات فعلى كل من عنده صرة (يعني تحويل نقدي) أو بضاعة مراجعة كوبانية ( تعني شركة) هنكي أو زينل أو عرب.

وكان من أشهر المنادين في جدة بعد صديق حلواني سعيد أبو الجدائل ومحمود بارودي وغيرهم رحمهم الله جميعًا.

وبيّن "أبو الجدائل" أن ميناء جدة كان في شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد الآن وهناك كانت ترسو السفن القادمة إلى جدة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:33 PM

جدة .. "أبو الجدائل" يروي قصة المنادي للسفر في القرن الماضي قبل ظهور وسائل الاتصال

كان يقول: يا أهل البلد بابور بوسطه خديوي اسمه الطائف ميعاد وصوله بكرة من السويس

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
283

وصف الباحث والمهتم بتاريخ جدة، خالد صلاح أبو الجدائل النداء بأنه وسيلة إعلامية قديمة لجأ إليها الإنسان في العصور الإسلامية وهي الوسيلة الإعلامية الوحيدة والرئيسة في مدينة جدة قبل ظهور وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، وأضاف حتى أن سوق في جدة عُرف بسوق النداء وهو سوق الندى حاليًا ضمن محلة الشام يتفرع من شارع قابل.

وفي التفاصيل، قال "أبو الجدائل" كان الحجاج والمسافرون يجتمعون في تلك المنطقة انتظارًا للنداء عليهم من مسؤولي ميناء جدة استعدادًا للسفر عبر البواخر كل حسب وجهته، كما هو معمول به اليوم في محطات أو صالات السفر البري والبحري والجوي.

ويعرف المنادي بالشخص الذي يمتاز بصوته الجهوري الذي يصل إلى الأسماع بوضوح تام ويتم تعيينه من قِبل الجهات المعنية في الدولة أو من الشركات التجارية كشركات البواخر لأداء مهمة إما إعلام الناس ببعض الأوامر الحكومية أو الأخبار التي تهم القاطنين في مدينة جدة وخصوصًا المسافرين أو التجار وبيّن أن هذه المهنة استمرت حتى أوائل التسعينيات الهجرية تقريبًا.

وأوضح أن شركة "جلاتلي هنكي" البريطانية التي كان لها فرع في مدينة جدة عينت المنادي الشهير في زمانه صديق صادق الحلواني مناديًا لديها يقوم بمهمة الإعلان عن مواعيد وصول البواخر إلى ميناء جدة أو مغادرتها كما تعاقد معه بيت زينل وشركاه وبيت فاضل عرب وشركاه لأداء المهمة نفسها.

طريقة النداء

قال "أبو الجدائل" إن نص النداء كان كالتالي: "يا اخوانا يا أهل البلد بابور بوسطه خديوي اسمه الطائف ميعاد وصوله بكرة من السويس أو بابور رضواني يقوم من ميناء جدة أو بنط جدة يوم الخميس الذي يذهب لبومباي وكراتشي أو سورات فعلى كل من عنده صرة (يعني تحويل نقدي) أو بضاعة مراجعة كوبانية ( تعني شركة) هنكي أو زينل أو عرب.

وكان من أشهر المنادين في جدة بعد صديق حلواني سعيد أبو الجدائل ومحمود بارودي وغيرهم رحمهم الله جميعًا.

وبيّن "أبو الجدائل" أن ميناء جدة كان في شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد الآن وهناك كانت ترسو السفن القادمة إلى جدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,150
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,381
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة