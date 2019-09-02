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"تطوير مكة": البدء بفصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع استكمال "الدائري الثالث"

دعت الملاك لمراجعتها وإحضار المستندات المطلوبة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.

وأفادت الهيئة بأنه على أصحاب العقارات الموضحة أرقامها مراجعة مبنى الهيئة بكدي مقابل مستشفى النور بمكة المكرمة.

وأهابت بأصحاب العقارات الموضحة إحضار المستندات التالية عند المراجعة: أصل صك الملكية وصورة منه واضحة، وصورة الهوية الوطنية، ووكالة سارية المفعول في حال وجود وكيل.

وأضافت أنه في حال أن مالك العقار (متوفى) يتم إحضار صك حصر ورثة، وصورة منه واضحة، بالإضافة إلى وكالات من الورثة، وصك ولاية في حال وجود قاصرين من ضمن الورثة.

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"تطوير مكة": البدء بفصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع استكمال "الدائري الثالث"
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.

وأفادت الهيئة بأنه على أصحاب العقارات الموضحة أرقامها مراجعة مبنى الهيئة بكدي مقابل مستشفى النور بمكة المكرمة.

وأهابت بأصحاب العقارات الموضحة إحضار المستندات التالية عند المراجعة: أصل صك الملكية وصورة منه واضحة، وصورة الهوية الوطنية، ووكالة سارية المفعول في حال وجود وكيل.

وأضافت أنه في حال أن مالك العقار (متوفى) يتم إحضار صك حصر ورثة، وصورة منه واضحة، بالإضافة إلى وكالات من الورثة، وصك ولاية في حال وجود قاصرين من ضمن الورثة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:52 PM

"تطوير مكة": البدء بفصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع استكمال "الدائري الثالث"

دعت الملاك لمراجعتها وإحضار المستندات المطلوبة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,884

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.

وأفادت الهيئة بأنه على أصحاب العقارات الموضحة أرقامها مراجعة مبنى الهيئة بكدي مقابل مستشفى النور بمكة المكرمة.

وأهابت بأصحاب العقارات الموضحة إحضار المستندات التالية عند المراجعة: أصل صك الملكية وصورة منه واضحة، وصورة الهوية الوطنية، ووكالة سارية المفعول في حال وجود وكيل.

وأضافت أنه في حال أن مالك العقار (متوفى) يتم إحضار صك حصر ورثة، وصورة منه واضحة، بالإضافة إلى وكالات من الورثة، وصك ولاية في حال وجود قاصرين من ضمن الورثة.

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53.8 مليار

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