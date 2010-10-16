"الأرصاد: غيوم وسحب رعدية على جازان وعسير والحدود الشمالية والجوف

رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية والغربية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على منطقتَي جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وسماء غائمة جزئياً على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.