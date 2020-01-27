قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.
مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز
استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا
قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.
قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.
مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز
استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا
قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.