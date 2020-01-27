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مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز

استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا

قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.

ميليشيات الحوثي

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مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز
سبق

قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
08:17 PM

مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز

استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.

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