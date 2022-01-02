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"وج" يخطف كأس القتال.. و"الاتفاق" يتصدر البومسي

في منافسات السيدات للتايكوندو وأدارتها ٧ حكمات سعوديات

اختتمت أمس منافسات البطولة النسائية الثانية للتايكوندو في فرعي "البومسي والكيروقي" بمشاركة (301) لاعبة يمثلن (19) فريقاً من مختلف مناطق المملكة ومشاركة خمسة أندية رسمية ولأول مرة، وهم (وج والاتفاق والرياض والجبيل والوطني) ومراكز (خطوات الأبطال وقلب الأبطال وأكاديمية أبها ووقت القتال ونادي JC وجامعة الأميرة نورة وفريق كومبات وأكاديمية رد زون ورواد العرب ومركز فات تو فيت وأكاديمية شيراز وأكاديمية سمارت وأكاديمية ساحة النجوم وجامعة تبوك) .

واحتضنت صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض المنافسات التي أدارها سبع حكمات سعوديات، بالإضافة إلى طاقم تحكيمي دولي من العنصر الرجالي.

حضر حفل التتويج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري، وتوج نادي وج بكأس بطولة الكيروقي وخطوات الأبطال بالمركز الثاني وقلب الأبطال بالمركز الثالث ونادي الاتفاق رابعاً.

فيما حصد "الاتفاق" كأس البومسي وحل "قلب الأبطال" ثانياً و"خطوات الأبطال" ثالثاً و"نادي وج" رابعاً .

وبرزت خلال الصراع لاعبة نادي الجبيل إيثار حيان التي حصلت على ذهبية وزن تحت (53) كجم، كما حصلت الدكتورة أروى عبدالحميد حسن على جائزة أفضل حكم في البطولة نظير المستوى الفني التي قدمته أثناء المنافسات.

من جانبه، قال "العميد شداد" إن "مؤشر عطاء السيدات خلال المنافسات يتضاعف من بطولة لأخرى، ونحن سعداء بمشاركة هذا الكم الكبير لإتاحة الفرصة للجميع، ونشر اللعبة بما يحقق الأهداف التي يسعى لتحقيقها الاتحاد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"وج" يخطف كأس القتال.. و"الاتفاق" يتصدر البومسي
سبق

اختتمت أمس منافسات البطولة النسائية الثانية للتايكوندو في فرعي "البومسي والكيروقي" بمشاركة (301) لاعبة يمثلن (19) فريقاً من مختلف مناطق المملكة ومشاركة خمسة أندية رسمية ولأول مرة، وهم (وج والاتفاق والرياض والجبيل والوطني) ومراكز (خطوات الأبطال وقلب الأبطال وأكاديمية أبها ووقت القتال ونادي JC وجامعة الأميرة نورة وفريق كومبات وأكاديمية رد زون ورواد العرب ومركز فات تو فيت وأكاديمية شيراز وأكاديمية سمارت وأكاديمية ساحة النجوم وجامعة تبوك) .

واحتضنت صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض المنافسات التي أدارها سبع حكمات سعوديات، بالإضافة إلى طاقم تحكيمي دولي من العنصر الرجالي.

حضر حفل التتويج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري، وتوج نادي وج بكأس بطولة الكيروقي وخطوات الأبطال بالمركز الثاني وقلب الأبطال بالمركز الثالث ونادي الاتفاق رابعاً.

فيما حصد "الاتفاق" كأس البومسي وحل "قلب الأبطال" ثانياً و"خطوات الأبطال" ثالثاً و"نادي وج" رابعاً .

وبرزت خلال الصراع لاعبة نادي الجبيل إيثار حيان التي حصلت على ذهبية وزن تحت (53) كجم، كما حصلت الدكتورة أروى عبدالحميد حسن على جائزة أفضل حكم في البطولة نظير المستوى الفني التي قدمته أثناء المنافسات.

من جانبه، قال "العميد شداد" إن "مؤشر عطاء السيدات خلال المنافسات يتضاعف من بطولة لأخرى، ونحن سعداء بمشاركة هذا الكم الكبير لإتاحة الفرصة للجميع، ونشر اللعبة بما يحقق الأهداف التي يسعى لتحقيقها الاتحاد".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:37 PM

"وج" يخطف كأس القتال.. و"الاتفاق" يتصدر البومسي

في منافسات السيدات للتايكوندو وأدارتها ٧ حكمات سعوديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت أمس منافسات البطولة النسائية الثانية للتايكوندو في فرعي "البومسي والكيروقي" بمشاركة (301) لاعبة يمثلن (19) فريقاً من مختلف مناطق المملكة ومشاركة خمسة أندية رسمية ولأول مرة، وهم (وج والاتفاق والرياض والجبيل والوطني) ومراكز (خطوات الأبطال وقلب الأبطال وأكاديمية أبها ووقت القتال ونادي JC وجامعة الأميرة نورة وفريق كومبات وأكاديمية رد زون ورواد العرب ومركز فات تو فيت وأكاديمية شيراز وأكاديمية سمارت وأكاديمية ساحة النجوم وجامعة تبوك) .

واحتضنت صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض المنافسات التي أدارها سبع حكمات سعوديات، بالإضافة إلى طاقم تحكيمي دولي من العنصر الرجالي.

حضر حفل التتويج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري، وتوج نادي وج بكأس بطولة الكيروقي وخطوات الأبطال بالمركز الثاني وقلب الأبطال بالمركز الثالث ونادي الاتفاق رابعاً.

فيما حصد "الاتفاق" كأس البومسي وحل "قلب الأبطال" ثانياً و"خطوات الأبطال" ثالثاً و"نادي وج" رابعاً .

وبرزت خلال الصراع لاعبة نادي الجبيل إيثار حيان التي حصلت على ذهبية وزن تحت (53) كجم، كما حصلت الدكتورة أروى عبدالحميد حسن على جائزة أفضل حكم في البطولة نظير المستوى الفني التي قدمته أثناء المنافسات.

من جانبه، قال "العميد شداد" إن "مؤشر عطاء السيدات خلال المنافسات يتضاعف من بطولة لأخرى، ونحن سعداء بمشاركة هذا الكم الكبير لإتاحة الفرصة للجميع، ونشر اللعبة بما يحقق الأهداف التي يسعى لتحقيقها الاتحاد".

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