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طبيب يروي قصة موظف ناجح فقد وظيفته بسبب "دواء كحة"

محذرًا من تناولها دون وصفه لكونها مصنفة "إدمانية قاتلة"

روى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، قصة موظف، كان مثاليًّا، حتى تسبب إفراطه في استخدام أحد الأدوية دون استشارة طبية في فقده وظيفته، وأضحى يبحث عن علاج لمضاعفات الدواء التي أصابته.

وتفصيلاً قال "الخضيري": "اليوم اطلعت على قصة حقيقية لشاب، عمره 31 سنة، كان موظفًا ناجحًا، وبراتب عالٍ، بدأ بشرب أدوية الكحة المهدئة لتنظيم النوم من أجل أن ينام مبكرًا؛ ليصحو لوظيفته مبكرًا".

وأضاف: "الآن هو مفصول من وظيفته، ومهدد بالجنون، ويبحث عن علاج!".

وحذَّر "أستاذ المسرطنات" من تناول أدوية الكحة (السعال) دون وصفة وإشراف طبي؛ إذ إن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري أدوية الكحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب يروي قصة موظف ناجح فقد وظيفته بسبب "دواء كحة"
سبق

روى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، قصة موظف، كان مثاليًّا، حتى تسبب إفراطه في استخدام أحد الأدوية دون استشارة طبية في فقده وظيفته، وأضحى يبحث عن علاج لمضاعفات الدواء التي أصابته.

وتفصيلاً قال "الخضيري": "اليوم اطلعت على قصة حقيقية لشاب، عمره 31 سنة، كان موظفًا ناجحًا، وبراتب عالٍ، بدأ بشرب أدوية الكحة المهدئة لتنظيم النوم من أجل أن ينام مبكرًا؛ ليصحو لوظيفته مبكرًا".

وأضاف: "الآن هو مفصول من وظيفته، ومهدد بالجنون، ويبحث عن علاج!".

وحذَّر "أستاذ المسرطنات" من تناول أدوية الكحة (السعال) دون وصفة وإشراف طبي؛ إذ إن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
11:41 PM

طبيب يروي قصة موظف ناجح فقد وظيفته بسبب "دواء كحة"

محذرًا من تناولها دون وصفه لكونها مصنفة "إدمانية قاتلة"

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فهد الغبيوي - الرياض
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2,534

روى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، قصة موظف، كان مثاليًّا، حتى تسبب إفراطه في استخدام أحد الأدوية دون استشارة طبية في فقده وظيفته، وأضحى يبحث عن علاج لمضاعفات الدواء التي أصابته.

وتفصيلاً قال "الخضيري": "اليوم اطلعت على قصة حقيقية لشاب، عمره 31 سنة، كان موظفًا ناجحًا، وبراتب عالٍ، بدأ بشرب أدوية الكحة المهدئة لتنظيم النوم من أجل أن ينام مبكرًا؛ ليصحو لوظيفته مبكرًا".

وأضاف: "الآن هو مفصول من وظيفته، ومهدد بالجنون، ويبحث عن علاج!".

وحذَّر "أستاذ المسرطنات" من تناول أدوية الكحة (السعال) دون وصفة وإشراف طبي؛ إذ إن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

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