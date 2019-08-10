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نائب وزير الحج لـ"سبق": نجاح تصعيد الحجاج لعرفات ويؤكد: الوضع مطمئن

أكد أن هناك خططاً وُضعت لنفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ثم إلى منى

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح خاص لـ"سبق" عن نجاح تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتفصيلاً؛ قال الدكتور "مشاط" لـ"سبق": ولله الحمد تم تصعيد حجاج بيت الله الحرام، وقد نجحت خطة التصعيد التي بدأت من أمس، إضافة إلى تصعيد الحافلات التي تم الانتهاء من تصعيدها في ساعات الصباح الأولى والتي تخدم أكثر من مؤسسة طوافة بما يعادل أكثر من 740 ألف حاج تم تصعيدهم من مشعر منى إلى عرفات، عبر نظام الترددية.

وأضاف: تم اكتمال أعداد الحجاج الآن على صعيد عرفات الطاهر، وأن هناك خططاً وُضعت لنفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ثم إلى منى وتم العمل عليها من ذي قبل لخدمتهم وسلامتهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وحول تطويع التقنية في حج هذا العام؛ قال نائب وزير الحج: نظام الترددية الذي تم اعتماده هذا العام كان مبنياً بشكل كبير على الجداول الإلكترونية الخاصة بتفويج الحجاج من منطقة إلى منطقة أخرى عبر الحافلات وعن طريق نظام إلكتروني موحد يستطيع من خلالها السيطرة والتحكم للاطلاع على كل هذه الإجراءات من تصعيد وتنقلات الحجاج أو حتى أي حالة طارئة، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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نائب وزير الحج لـ"سبق": نجاح تصعيد الحجاج لعرفات ويؤكد: الوضع مطمئن
سبق

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح خاص لـ"سبق" عن نجاح تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتفصيلاً؛ قال الدكتور "مشاط" لـ"سبق": ولله الحمد تم تصعيد حجاج بيت الله الحرام، وقد نجحت خطة التصعيد التي بدأت من أمس، إضافة إلى تصعيد الحافلات التي تم الانتهاء من تصعيدها في ساعات الصباح الأولى والتي تخدم أكثر من مؤسسة طوافة بما يعادل أكثر من 740 ألف حاج تم تصعيدهم من مشعر منى إلى عرفات، عبر نظام الترددية.

وأضاف: تم اكتمال أعداد الحجاج الآن على صعيد عرفات الطاهر، وأن هناك خططاً وُضعت لنفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ثم إلى منى وتم العمل عليها من ذي قبل لخدمتهم وسلامتهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وحول تطويع التقنية في حج هذا العام؛ قال نائب وزير الحج: نظام الترددية الذي تم اعتماده هذا العام كان مبنياً بشكل كبير على الجداول الإلكترونية الخاصة بتفويج الحجاج من منطقة إلى منطقة أخرى عبر الحافلات وعن طريق نظام إلكتروني موحد يستطيع من خلالها السيطرة والتحكم للاطلاع على كل هذه الإجراءات من تصعيد وتنقلات الحجاج أو حتى أي حالة طارئة، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:02 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:34 PM

نائب وزير الحج لـ"سبق": نجاح تصعيد الحجاج لعرفات ويؤكد: الوضع مطمئن

أكد أن هناك خططاً وُضعت لنفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ثم إلى منى

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح خاص لـ"سبق" عن نجاح تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتفصيلاً؛ قال الدكتور "مشاط" لـ"سبق": ولله الحمد تم تصعيد حجاج بيت الله الحرام، وقد نجحت خطة التصعيد التي بدأت من أمس، إضافة إلى تصعيد الحافلات التي تم الانتهاء من تصعيدها في ساعات الصباح الأولى والتي تخدم أكثر من مؤسسة طوافة بما يعادل أكثر من 740 ألف حاج تم تصعيدهم من مشعر منى إلى عرفات، عبر نظام الترددية.

وأضاف: تم اكتمال أعداد الحجاج الآن على صعيد عرفات الطاهر، وأن هناك خططاً وُضعت لنفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ثم إلى منى وتم العمل عليها من ذي قبل لخدمتهم وسلامتهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وحول تطويع التقنية في حج هذا العام؛ قال نائب وزير الحج: نظام الترددية الذي تم اعتماده هذا العام كان مبنياً بشكل كبير على الجداول الإلكترونية الخاصة بتفويج الحجاج من منطقة إلى منطقة أخرى عبر الحافلات وعن طريق نظام إلكتروني موحد يستطيع من خلالها السيطرة والتحكم للاطلاع على كل هذه الإجراءات من تصعيد وتنقلات الحجاج أو حتى أي حالة طارئة، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.

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