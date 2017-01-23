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اتفاقية لتمكين العمل التطوعي بين "تنمية بطحاء قريش" و"غدن" بمكة المكرمة

تستهدف 125 طالبًا ويقدم لهم 3 ورش تدريبية.. وتنفيذ 15 مشروعًا تطوعيًا

وقعت لجنة التنمیة الاجتماعیة ببطحاء قريش بمكة المكرمة مؤخرًا، مع شركة غدن للاستشارات وبناء القدرات، اتفاقية عمل لتنفيذ برنامج تمكين مهارات المتطوعين (أيامن)، وذلك بمقر اللجنة بحي بطحاء قريش.

مثّل اللجنة في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي نزار بن حسين فقيها، فيما مثل مؤسسة شركة غدن المستشار الأول أبو بكر محمد.

ونصّت الاتفاقية على تقديم برنامج تمكين مهارات التطوع في أبناء حي بطحاء قريش والأحياء المجاورة له، وعددهم (125) متطوعًا، وتدريبهم على مهارات العمل التطوعي، وذلك من خلال إعداد وتصميم باقة احترافية للمتدربين مع برنامج مكثف يتخلله تطبيق عملي ونظري؛ حيث يضم لكل مجموعة 25 طالبًا، ويقدم لهم ثلاث ورش تدريبية بمجموع 15 ورشة، وتنفيذ 15 مشروعًا تطوعيًا.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بلجنة بطحاء قريش نزار بن حسين فقيها، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها ستعزز التعاون المشترك بين الجانبين، وستسهم بمشيئة الله، في تطوير جانب التطوع لدى أبنائنا الطلاب، وتمكينهم لبناء مبادرات تطوعية نوعية تخدم الوطن والمجتمع المكي والحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع –بمشيئة الله-.

وأضاف "فقيها" أن برنامج تمكين مهارات التطوع (أيامن) يأتي بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية, مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تهيئة سفراء للعمل التطوعي عبر برنامج متكامل يشمل: تمكين الشباب من المعارف والأدوات اللازمة عن التطوع والعمل المجتمعي, وتأهيل الشباب على المهارات المختلفة التي يحتاجونها في تقديم أعمالهم التطوعية للمجتمع, وتوفير فرص تطبيقية حتى يمارسوا خدمة المجتمع والعمل التطوعي بشكل عملي.

وعن النتائج التي سيتم تحقيقها بعد تنفيذ المشروع, قال "فقيها": "بإذن الله سيسهم البرنامج في إيجاد شباب إيجابيين ومساهمين في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وظهور المهارات القيادية الكامنة لدى الشباب، وممارسة دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة وكسب ثقتهم، وتوطيد علاقتهم بالمجتمع المحيط عن طريق المشاريع التي يقدمها المشاركون لخدمة المجتمع، والارتقاء بالمجتمع المحلي عن طريق تنفيذ مشاريع نوعية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اتفاقية لتمكين العمل التطوعي بين "تنمية بطحاء قريش" و"غدن" بمكة المكرمة
سبق

وقعت لجنة التنمیة الاجتماعیة ببطحاء قريش بمكة المكرمة مؤخرًا، مع شركة غدن للاستشارات وبناء القدرات، اتفاقية عمل لتنفيذ برنامج تمكين مهارات المتطوعين (أيامن)، وذلك بمقر اللجنة بحي بطحاء قريش.

مثّل اللجنة في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي نزار بن حسين فقيها، فيما مثل مؤسسة شركة غدن المستشار الأول أبو بكر محمد.

ونصّت الاتفاقية على تقديم برنامج تمكين مهارات التطوع في أبناء حي بطحاء قريش والأحياء المجاورة له، وعددهم (125) متطوعًا، وتدريبهم على مهارات العمل التطوعي، وذلك من خلال إعداد وتصميم باقة احترافية للمتدربين مع برنامج مكثف يتخلله تطبيق عملي ونظري؛ حيث يضم لكل مجموعة 25 طالبًا، ويقدم لهم ثلاث ورش تدريبية بمجموع 15 ورشة، وتنفيذ 15 مشروعًا تطوعيًا.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بلجنة بطحاء قريش نزار بن حسين فقيها، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها ستعزز التعاون المشترك بين الجانبين، وستسهم بمشيئة الله، في تطوير جانب التطوع لدى أبنائنا الطلاب، وتمكينهم لبناء مبادرات تطوعية نوعية تخدم الوطن والمجتمع المكي والحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع –بمشيئة الله-.

وأضاف "فقيها" أن برنامج تمكين مهارات التطوع (أيامن) يأتي بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية, مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تهيئة سفراء للعمل التطوعي عبر برنامج متكامل يشمل: تمكين الشباب من المعارف والأدوات اللازمة عن التطوع والعمل المجتمعي, وتأهيل الشباب على المهارات المختلفة التي يحتاجونها في تقديم أعمالهم التطوعية للمجتمع, وتوفير فرص تطبيقية حتى يمارسوا خدمة المجتمع والعمل التطوعي بشكل عملي.

وعن النتائج التي سيتم تحقيقها بعد تنفيذ المشروع, قال "فقيها": "بإذن الله سيسهم البرنامج في إيجاد شباب إيجابيين ومساهمين في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وظهور المهارات القيادية الكامنة لدى الشباب، وممارسة دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة وكسب ثقتهم، وتوطيد علاقتهم بالمجتمع المحيط عن طريق المشاريع التي يقدمها المشاركون لخدمة المجتمع، والارتقاء بالمجتمع المحلي عن طريق تنفيذ مشاريع نوعية".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:19 PM

اتفاقية لتمكين العمل التطوعي بين "تنمية بطحاء قريش" و"غدن" بمكة المكرمة

تستهدف 125 طالبًا ويقدم لهم 3 ورش تدريبية.. وتنفيذ 15 مشروعًا تطوعيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقعت لجنة التنمیة الاجتماعیة ببطحاء قريش بمكة المكرمة مؤخرًا، مع شركة غدن للاستشارات وبناء القدرات، اتفاقية عمل لتنفيذ برنامج تمكين مهارات المتطوعين (أيامن)، وذلك بمقر اللجنة بحي بطحاء قريش.

مثّل اللجنة في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي نزار بن حسين فقيها، فيما مثل مؤسسة شركة غدن المستشار الأول أبو بكر محمد.

ونصّت الاتفاقية على تقديم برنامج تمكين مهارات التطوع في أبناء حي بطحاء قريش والأحياء المجاورة له، وعددهم (125) متطوعًا، وتدريبهم على مهارات العمل التطوعي، وذلك من خلال إعداد وتصميم باقة احترافية للمتدربين مع برنامج مكثف يتخلله تطبيق عملي ونظري؛ حيث يضم لكل مجموعة 25 طالبًا، ويقدم لهم ثلاث ورش تدريبية بمجموع 15 ورشة، وتنفيذ 15 مشروعًا تطوعيًا.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بلجنة بطحاء قريش نزار بن حسين فقيها، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها ستعزز التعاون المشترك بين الجانبين، وستسهم بمشيئة الله، في تطوير جانب التطوع لدى أبنائنا الطلاب، وتمكينهم لبناء مبادرات تطوعية نوعية تخدم الوطن والمجتمع المكي والحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع –بمشيئة الله-.

وأضاف "فقيها" أن برنامج تمكين مهارات التطوع (أيامن) يأتي بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية, مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تهيئة سفراء للعمل التطوعي عبر برنامج متكامل يشمل: تمكين الشباب من المعارف والأدوات اللازمة عن التطوع والعمل المجتمعي, وتأهيل الشباب على المهارات المختلفة التي يحتاجونها في تقديم أعمالهم التطوعية للمجتمع, وتوفير فرص تطبيقية حتى يمارسوا خدمة المجتمع والعمل التطوعي بشكل عملي.

وعن النتائج التي سيتم تحقيقها بعد تنفيذ المشروع, قال "فقيها": "بإذن الله سيسهم البرنامج في إيجاد شباب إيجابيين ومساهمين في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وظهور المهارات القيادية الكامنة لدى الشباب، وممارسة دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة وكسب ثقتهم، وتوطيد علاقتهم بالمجتمع المحيط عن طريق المشاريع التي يقدمها المشاركون لخدمة المجتمع، والارتقاء بالمجتمع المحلي عن طريق تنفيذ مشاريع نوعية".

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