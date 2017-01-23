فيصل بن خالد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر وجامعة الحدود الشمالية

لتطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل المعلومات

شهد أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في ديوان الإمارة، اليوم؛ توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، يمثلها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وجامعة الحدود الشمالية ويمثلها مدير الجامعة المكلف إبراهيم بن حسن الزهراني.

وأعرب أمير منطقة الحدود الشمالية عن تمنياته بنجاح مذكرة التفاهم وأن تساهم في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجامعة والهيئة في أُطُر التبادل المعرفي.

وتهدف مذكرة التفاهم لتطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل المعلومات وجعلها متاحة لأنشطة البحث والنشر العلمي والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشربة، وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين، ونشر مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في كلتا الجهتين.