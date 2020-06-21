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مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للحوثيين في نهم

استهداف مواقع وآليات للميليشيا

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، بعدّة غارات مخزن أسلحة ومواقع وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للميليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق، فيما دمّرت غارات أخرى عربة "بي ام بي" وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للحوثيين في نهم
سبق

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، بعدّة غارات مخزن أسلحة ومواقع وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للميليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق، فيما دمّرت غارات أخرى عربة "بي ام بي" وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
10:03 PM

مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للحوثيين في نهم

استهداف مواقع وآليات للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,876

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، بعدّة غارات مخزن أسلحة ومواقع وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للميليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق، فيما دمّرت غارات أخرى عربة "بي ام بي" وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

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