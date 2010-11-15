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"الشهري" تفوز في انتخابات الجمعيات العلمية بالطائف

فازت ابتسام الشهري، عضو مجلس إدارة غرفة الطائف، في انتخابات إدارة الجمعيات العلمية كعضو في إدارة مجلس الجمعية السعودية للإرشاد الجامعي، التابع لوكالة جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية.

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"الشهري" تفوز في انتخابات الجمعيات العلمية بالطائف
سبق

فازت ابتسام الشهري، عضو مجلس إدارة غرفة الطائف، في انتخابات إدارة الجمعيات العلمية كعضو في إدارة مجلس الجمعية السعودية للإرشاد الجامعي، التابع لوكالة جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:30 PM

"الشهري" تفوز في انتخابات الجمعيات العلمية بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فازت ابتسام الشهري، عضو مجلس إدارة غرفة الطائف، في انتخابات إدارة الجمعيات العلمية كعضو في إدارة مجلس الجمعية السعودية للإرشاد الجامعي، التابع لوكالة جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,478
201,250 سيارة ..

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12,154
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38 مليار ..

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14,163
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2.5 مليار ..

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