النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل

في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقراتها بالمحافظات

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم.

وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها: التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل
سبق

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم.

وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها: التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:12 PM

تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل

في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقراتها بالمحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
154

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم.

وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها: التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,249

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة