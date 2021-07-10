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"البعيجان": الاستثمار في الإبل رابح ومردوده يتجاوز أسعارها المليونية

كشف عن مواصلة دعم القطامات للمحافظة على إنجازاتها النخبوية

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل مالك قطامات عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، أن الاستثمار في الإبل مُجدٍ ومُربح لجميع المستثمرين والمنتجين الراغبين في النجاح، ويوضح مدى حرص القيادة على نمو هذا القطاع من خلال الدعم اللا محدود وتسهيل المصاعب التي تواجه الملاك.

وقال "البعيجان": أكدت سابقًا أن الملايين المدفوعة للفرديات التي تم ضمها للمنقية الخاصة بنا، تعتبر استثمارًا ناجحًا ومردودها يتجاوز قيمتها المدفوعة بمراحل، وهذا الذي تحقق في ظل ما نمتلكه من فرديات تعد الأفضل على مستوى العالم في مواصفات الجمال وسلالاتها الطيبة.

وأضاف: ما صرّح به الشيخ فهد بن حثلين بخصوص انطلاق مزاين المناطق يُعد خطوة مميزة تصب في مصلحة ملاك الإبل من صغار الملاك وكبارهم ورفع القيمة السوقية للإبل والفائدة، مردها لجميع الملاك والمستثمرين فيها.

وأردف: نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، على دعم ملاك الإبل من خلال إعادة بريق مهرجان الملك عبدالعزيز وتبنيهم للمهرجان وتطويره المستمر حتى وصل إلى مكانة عالمية يفخر بها؛ حيث أصبحت مقصد دول العالم كله، بمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حتى تحقق النجاح في كافة نشاطاته التنظيمية والإشرافية ومنافساته المثيرة التي يتابعها الجمهور العاشق والمحب.

وأكد "البعيجان" أن منقيته ستحافظ على مكتسباتها النخبوية في النسخة القادمة من المهرجان وتحقيق الألقاب في مختلف فئات المشاركة التي سيتم تحديدها في حينه.

وأطلق "البعيجان" تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الثقة والتحفيز؛ للحفاظ على النخبة التي حققتها منقيته في النسخة الرابعة وحصول فردياته على المراكز (الأول، والثالث، والرابع، والخامس) في النسخة الخامسة الثالثة ثابتة.

وعن التصريحات المتتالية التي تطلق للمنافسة على النخبة وبيرق المؤسس، قال "البعيجان": التصريحات متاحة للجميع، والميدان هو الفصل، ونحن نرحّب بالمنافسة على الأشواط الخاصة بلون الوضح، والمنافسة هي ملح البطولات، ولكل حادث حديث، وأهدافنا المراكز الأولى في كل الفئات التي سوف نحدد المشاركة فيها في وقته.

وكشف عن تواصل الدعم لـ"قطامات" للمضي في احتكار البطولات؛ موضحًا أن هذا الدعم يتم وفق أسس ومعايير في دعم المنقية، وهي أن تتناسق الفرديات المراد ضمها للمنقية مع قطامات في المواصفات الجمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البعيجان": الاستثمار في الإبل رابح ومردوده يتجاوز أسعارها المليونية
سبق

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل مالك قطامات عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، أن الاستثمار في الإبل مُجدٍ ومُربح لجميع المستثمرين والمنتجين الراغبين في النجاح، ويوضح مدى حرص القيادة على نمو هذا القطاع من خلال الدعم اللا محدود وتسهيل المصاعب التي تواجه الملاك.

وقال "البعيجان": أكدت سابقًا أن الملايين المدفوعة للفرديات التي تم ضمها للمنقية الخاصة بنا، تعتبر استثمارًا ناجحًا ومردودها يتجاوز قيمتها المدفوعة بمراحل، وهذا الذي تحقق في ظل ما نمتلكه من فرديات تعد الأفضل على مستوى العالم في مواصفات الجمال وسلالاتها الطيبة.

وأضاف: ما صرّح به الشيخ فهد بن حثلين بخصوص انطلاق مزاين المناطق يُعد خطوة مميزة تصب في مصلحة ملاك الإبل من صغار الملاك وكبارهم ورفع القيمة السوقية للإبل والفائدة، مردها لجميع الملاك والمستثمرين فيها.

وأردف: نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، على دعم ملاك الإبل من خلال إعادة بريق مهرجان الملك عبدالعزيز وتبنيهم للمهرجان وتطويره المستمر حتى وصل إلى مكانة عالمية يفخر بها؛ حيث أصبحت مقصد دول العالم كله، بمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حتى تحقق النجاح في كافة نشاطاته التنظيمية والإشرافية ومنافساته المثيرة التي يتابعها الجمهور العاشق والمحب.

وأكد "البعيجان" أن منقيته ستحافظ على مكتسباتها النخبوية في النسخة القادمة من المهرجان وتحقيق الألقاب في مختلف فئات المشاركة التي سيتم تحديدها في حينه.

وأطلق "البعيجان" تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الثقة والتحفيز؛ للحفاظ على النخبة التي حققتها منقيته في النسخة الرابعة وحصول فردياته على المراكز (الأول، والثالث، والرابع، والخامس) في النسخة الخامسة الثالثة ثابتة.

وعن التصريحات المتتالية التي تطلق للمنافسة على النخبة وبيرق المؤسس، قال "البعيجان": التصريحات متاحة للجميع، والميدان هو الفصل، ونحن نرحّب بالمنافسة على الأشواط الخاصة بلون الوضح، والمنافسة هي ملح البطولات، ولكل حادث حديث، وأهدافنا المراكز الأولى في كل الفئات التي سوف نحدد المشاركة فيها في وقته.

وكشف عن تواصل الدعم لـ"قطامات" للمضي في احتكار البطولات؛ موضحًا أن هذا الدعم يتم وفق أسس ومعايير في دعم المنقية، وهي أن تتناسق الفرديات المراد ضمها للمنقية مع قطامات في المواصفات الجمالية.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:46 PM

"البعيجان": الاستثمار في الإبل رابح ومردوده يتجاوز أسعارها المليونية

كشف عن مواصلة دعم القطامات للمحافظة على إنجازاتها النخبوية

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حمد الفراج - الرياض
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أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل مالك قطامات عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، أن الاستثمار في الإبل مُجدٍ ومُربح لجميع المستثمرين والمنتجين الراغبين في النجاح، ويوضح مدى حرص القيادة على نمو هذا القطاع من خلال الدعم اللا محدود وتسهيل المصاعب التي تواجه الملاك.

وقال "البعيجان": أكدت سابقًا أن الملايين المدفوعة للفرديات التي تم ضمها للمنقية الخاصة بنا، تعتبر استثمارًا ناجحًا ومردودها يتجاوز قيمتها المدفوعة بمراحل، وهذا الذي تحقق في ظل ما نمتلكه من فرديات تعد الأفضل على مستوى العالم في مواصفات الجمال وسلالاتها الطيبة.

وأضاف: ما صرّح به الشيخ فهد بن حثلين بخصوص انطلاق مزاين المناطق يُعد خطوة مميزة تصب في مصلحة ملاك الإبل من صغار الملاك وكبارهم ورفع القيمة السوقية للإبل والفائدة، مردها لجميع الملاك والمستثمرين فيها.

وأردف: نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، على دعم ملاك الإبل من خلال إعادة بريق مهرجان الملك عبدالعزيز وتبنيهم للمهرجان وتطويره المستمر حتى وصل إلى مكانة عالمية يفخر بها؛ حيث أصبحت مقصد دول العالم كله، بمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حتى تحقق النجاح في كافة نشاطاته التنظيمية والإشرافية ومنافساته المثيرة التي يتابعها الجمهور العاشق والمحب.

وأكد "البعيجان" أن منقيته ستحافظ على مكتسباتها النخبوية في النسخة القادمة من المهرجان وتحقيق الألقاب في مختلف فئات المشاركة التي سيتم تحديدها في حينه.

وأطلق "البعيجان" تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الثقة والتحفيز؛ للحفاظ على النخبة التي حققتها منقيته في النسخة الرابعة وحصول فردياته على المراكز (الأول، والثالث، والرابع، والخامس) في النسخة الخامسة الثالثة ثابتة.

وعن التصريحات المتتالية التي تطلق للمنافسة على النخبة وبيرق المؤسس، قال "البعيجان": التصريحات متاحة للجميع، والميدان هو الفصل، ونحن نرحّب بالمنافسة على الأشواط الخاصة بلون الوضح، والمنافسة هي ملح البطولات، ولكل حادث حديث، وأهدافنا المراكز الأولى في كل الفئات التي سوف نحدد المشاركة فيها في وقته.

وكشف عن تواصل الدعم لـ"قطامات" للمضي في احتكار البطولات؛ موضحًا أن هذا الدعم يتم وفق أسس ومعايير في دعم المنقية، وهي أن تتناسق الفرديات المراد ضمها للمنقية مع قطامات في المواصفات الجمالية.

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