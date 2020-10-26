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بطريرك لبنان يستنكر استدعاء "جعجع" وترك "نصر الله" في تحقيقات اشتباكات بيروت

"الراعي" شدّد على أن لبنان يريد قضاءً حرًّا ومستقلًّا وليس طائفيًّا

استنكر البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم "الثلاثاء"، استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن اشتباكات بيروت الدامية، في إشارة إلى عدم استدعاء الطرف الآخر وهو أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله.

وشدّد "الراعي" في مؤتمر صحفي على أن لبنان يريد قضاءً حرًّا ومستقلًّا، وليس طائفيًّا؛ وفقًا لـ"رويترز".

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بطريرك لبنان يستنكر استدعاء "جعجع" وترك "نصر الله" في تحقيقات اشتباكات بيروت
سبق

استنكر البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم "الثلاثاء"، استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن اشتباكات بيروت الدامية، في إشارة إلى عدم استدعاء الطرف الآخر وهو أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله.

وشدّد "الراعي" في مؤتمر صحفي على أن لبنان يريد قضاءً حرًّا ومستقلًّا، وليس طائفيًّا؛ وفقًا لـ"رويترز".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:44 PM

بطريرك لبنان يستنكر استدعاء "جعجع" وترك "نصر الله" في تحقيقات اشتباكات بيروت

"الراعي" شدّد على أن لبنان يريد قضاءً حرًّا ومستقلًّا وليس طائفيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكر البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم "الثلاثاء"، استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن اشتباكات بيروت الدامية، في إشارة إلى عدم استدعاء الطرف الآخر وهو أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله.

وشدّد "الراعي" في مؤتمر صحفي على أن لبنان يريد قضاءً حرًّا ومستقلًّا، وليس طائفيًّا؛ وفقًا لـ"رويترز".

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