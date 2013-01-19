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"ماكرون": المعركة ضد "داعش" لم تنته

وعد بإبقاء قوات بلاده في سوريا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بإبقاء قوات بلاده في سوريا هذا العام، لافتًا إلى أن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع، يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي لا تزال مستمرة.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال "ماكرون" في كلمة للقوات المسلحة في تولوز: "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأميركي عن هدفنا الاستراتيجي للقضاء على داعش".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماكرون": المعركة ضد "داعش" لم تنته
سبق

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بإبقاء قوات بلاده في سوريا هذا العام، لافتًا إلى أن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع، يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي لا تزال مستمرة.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال "ماكرون" في كلمة للقوات المسلحة في تولوز: "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأميركي عن هدفنا الاستراتيجي للقضاء على داعش".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:13 PM

"ماكرون": المعركة ضد "داعش" لم تنته

وعد بإبقاء قوات بلاده في سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بإبقاء قوات بلاده في سوريا هذا العام، لافتًا إلى أن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع، يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي لا تزال مستمرة.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال "ماكرون" في كلمة للقوات المسلحة في تولوز: "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأميركي عن هدفنا الاستراتيجي للقضاء على داعش".

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