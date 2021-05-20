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"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على كل من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف) قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على كل من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف) قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
08:15 AM

"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على كل من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف) قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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