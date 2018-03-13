النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرار "هيئة كبار العلماء" حول انتشار الوباء لخص أولى مهامها.. "الحفاظ على الأمن الصحي"

تأسست قبل 50 عاماً وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى

لخّص قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر مساء اليوم حول ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وما أصدرته من تحريم شهود الجمعة والجماعة على المصاب؛ أولى مهامها، وهو تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على الأمن الصحي في مواجهة أي مخاطر محتملة.

وتعد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهيئة الدينية الرسمية، وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وتتكون الهيئة التي تأسست عام 1391هـ من نخبة من كبار العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية، ويتفرع عنها لجنة دائمة متفرغة يُختار أعضاؤها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي، وتسمى اللجنة الدائمة للفتوى، وعقدت أول دورة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 1/ 1392هـ.

وللجنة مهام منها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وتتلقى اللجنة أسئلة المستفتين المكتوبة عن طريق البريد والفاكس، وعن طريق مجلة البحوث، وتقوم بإجابتهم على عناوينهم.

أما بالنسبة للأسئلة الشفهية فيتم الاتصال بأعضاء اللجنة مباشرة، ويتولى رئاستها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء وترتبط به.

وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير.

ومن أهدافها بيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية وتوفير مصادر المعرفة للعلماء والباحثين، وتيسير سبل الحصول عليها، والمساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد.

فيروس كورونا الجديد هيئة كبار العلماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرار "هيئة كبار العلماء" حول انتشار الوباء لخص أولى مهامها.. "الحفاظ على الأمن الصحي"
سبق

لخّص قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر مساء اليوم حول ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وما أصدرته من تحريم شهود الجمعة والجماعة على المصاب؛ أولى مهامها، وهو تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على الأمن الصحي في مواجهة أي مخاطر محتملة.

وتعد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهيئة الدينية الرسمية، وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وتتكون الهيئة التي تأسست عام 1391هـ من نخبة من كبار العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية، ويتفرع عنها لجنة دائمة متفرغة يُختار أعضاؤها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي، وتسمى اللجنة الدائمة للفتوى، وعقدت أول دورة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 1/ 1392هـ.

وللجنة مهام منها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وتتلقى اللجنة أسئلة المستفتين المكتوبة عن طريق البريد والفاكس، وعن طريق مجلة البحوث، وتقوم بإجابتهم على عناوينهم.

أما بالنسبة للأسئلة الشفهية فيتم الاتصال بأعضاء اللجنة مباشرة، ويتولى رئاستها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء وترتبط به.

وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير.

ومن أهدافها بيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية وتوفير مصادر المعرفة للعلماء والباحثين، وتيسير سبل الحصول عليها، والمساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:53 PM

قرار "هيئة كبار العلماء" حول انتشار الوباء لخص أولى مهامها.. "الحفاظ على الأمن الصحي"

تأسست قبل 50 عاماً وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
3,979

لخّص قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر مساء اليوم حول ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وما أصدرته من تحريم شهود الجمعة والجماعة على المصاب؛ أولى مهامها، وهو تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على الأمن الصحي في مواجهة أي مخاطر محتملة.

وتعد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهيئة الدينية الرسمية، وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وتتكون الهيئة التي تأسست عام 1391هـ من نخبة من كبار العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية، ويتفرع عنها لجنة دائمة متفرغة يُختار أعضاؤها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي، وتسمى اللجنة الدائمة للفتوى، وعقدت أول دورة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 1/ 1392هـ.

وللجنة مهام منها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وتتلقى اللجنة أسئلة المستفتين المكتوبة عن طريق البريد والفاكس، وعن طريق مجلة البحوث، وتقوم بإجابتهم على عناوينهم.

أما بالنسبة للأسئلة الشفهية فيتم الاتصال بأعضاء اللجنة مباشرة، ويتولى رئاستها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء وترتبط به.

وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير.

ومن أهدافها بيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية وتوفير مصادر المعرفة للعلماء والباحثين، وتيسير سبل الحصول عليها، والمساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,390
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,422

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة