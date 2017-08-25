النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

في إطار سعي الحكومتين المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية أمس اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف، وذلك في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

كما التقى اليوم برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري
سبق

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية أمس اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف، وذلك في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

كما التقى اليوم برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
07:44 PM

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

في إطار سعي الحكومتين المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
5,791

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية أمس اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف، وذلك في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

كما التقى اليوم برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة