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"فنون جدة" تستقبل القنصل الثقافي والإعلامي الأمريكي ومرافقيه

شاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية.. عروض فنية وموسيقية

زار وفد أمريكي برئاسة القنصل الثقافي والإعلامي بالقنصلية الأمريكية بجدة أنجي سمث بصحبة الملحق الثقافي جيفري ويلي ونائبه الملحق الثقافي نجوى منير ومستشار الشؤون الثقافية علي الغضبان، جمعية الثقافة والفنون بجدة، وكان في استقبالهم مدير الجمعية محمد آل صبيح وجميع أعضاء الجمعية.

وتجوّل الوفد بأرجاء الجمعية وشاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية السعودية، ثم انتقل الجميع إلى قاعة الدكتور عبدالله دحلان الثقافية؛ حيث تم تبادل الأحاديث الودية بحضور الدكتور عادل الزهراني الذي عمل على تعريف الوفد بالفنون السعودية.

وقام الوفد بزيارة معرض روح الفن السادس، والاطلاع على اللوحات والأعمال المعروضة والمشاركة في الاحتفال المقام في ختام المعرض لتكريم الفنانات.

بعد ذلك توجّه الجميع لمسرح الجمعية؛ حيث قُدمت العديد من الفقرات المتنوعة.. أدار اللقاء وقدمه الدكتور عادل الزهراني، وقدم فيصل اللبان مجس حجازي ترحيبًا، ثم كلمة ترحيبية قدمتها الطفلة يارا الصبان باللغة الإنجليزية، وتم عرض فيلم قصير عن زيارة سابقة للمحلق الثقافي السابق بصحبة فرقة "بروليه"، ثم قُدّم عرض مرئي لأزياء تراثية، وفقرة عزف منفرد على آلة الساكسفون للفنان سعد الحارثي، وعروض للأطفال بالتعاون مع مسفرة الغامدي ولجنة ثقافة الطفل بالجمعية والتي قدمت عروض المسرح الضوئي.

وشاركت الفرقة الأمريكية بتقديم فقرات موسيقية وغنائية، ثم اختتم اللقاء بتقديم أوبريت دار السعود مع فرقة الفلكور الشعبي وشارك الضيوف في الأوبريت.

وفي الختام كرّم مدير الجمعية محمد آل صبيح الضيوف بتقديم هدايا تذكارية، كما تم تكريم الدكتور عادل الزهراني لدوره البارز في الترجمة والتعريف بالفنون السعودية، وأخذت الصور التذكارية وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بزيارة الجمعية وبما شاهدوه من أعمال فنية وغنائية.

فنون جدة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"فنون جدة" تستقبل القنصل الثقافي والإعلامي الأمريكي ومرافقيه
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زار وفد أمريكي برئاسة القنصل الثقافي والإعلامي بالقنصلية الأمريكية بجدة أنجي سمث بصحبة الملحق الثقافي جيفري ويلي ونائبه الملحق الثقافي نجوى منير ومستشار الشؤون الثقافية علي الغضبان، جمعية الثقافة والفنون بجدة، وكان في استقبالهم مدير الجمعية محمد آل صبيح وجميع أعضاء الجمعية.

وتجوّل الوفد بأرجاء الجمعية وشاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية السعودية، ثم انتقل الجميع إلى قاعة الدكتور عبدالله دحلان الثقافية؛ حيث تم تبادل الأحاديث الودية بحضور الدكتور عادل الزهراني الذي عمل على تعريف الوفد بالفنون السعودية.

وقام الوفد بزيارة معرض روح الفن السادس، والاطلاع على اللوحات والأعمال المعروضة والمشاركة في الاحتفال المقام في ختام المعرض لتكريم الفنانات.

بعد ذلك توجّه الجميع لمسرح الجمعية؛ حيث قُدمت العديد من الفقرات المتنوعة.. أدار اللقاء وقدمه الدكتور عادل الزهراني، وقدم فيصل اللبان مجس حجازي ترحيبًا، ثم كلمة ترحيبية قدمتها الطفلة يارا الصبان باللغة الإنجليزية، وتم عرض فيلم قصير عن زيارة سابقة للمحلق الثقافي السابق بصحبة فرقة "بروليه"، ثم قُدّم عرض مرئي لأزياء تراثية، وفقرة عزف منفرد على آلة الساكسفون للفنان سعد الحارثي، وعروض للأطفال بالتعاون مع مسفرة الغامدي ولجنة ثقافة الطفل بالجمعية والتي قدمت عروض المسرح الضوئي.

وشاركت الفرقة الأمريكية بتقديم فقرات موسيقية وغنائية، ثم اختتم اللقاء بتقديم أوبريت دار السعود مع فرقة الفلكور الشعبي وشارك الضيوف في الأوبريت.

وفي الختام كرّم مدير الجمعية محمد آل صبيح الضيوف بتقديم هدايا تذكارية، كما تم تكريم الدكتور عادل الزهراني لدوره البارز في الترجمة والتعريف بالفنون السعودية، وأخذت الصور التذكارية وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بزيارة الجمعية وبما شاهدوه من أعمال فنية وغنائية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:22 AM

"فنون جدة" تستقبل القنصل الثقافي والإعلامي الأمريكي ومرافقيه

شاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية.. عروض فنية وموسيقية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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زار وفد أمريكي برئاسة القنصل الثقافي والإعلامي بالقنصلية الأمريكية بجدة أنجي سمث بصحبة الملحق الثقافي جيفري ويلي ونائبه الملحق الثقافي نجوى منير ومستشار الشؤون الثقافية علي الغضبان، جمعية الثقافة والفنون بجدة، وكان في استقبالهم مدير الجمعية محمد آل صبيح وجميع أعضاء الجمعية.

وتجوّل الوفد بأرجاء الجمعية وشاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية السعودية، ثم انتقل الجميع إلى قاعة الدكتور عبدالله دحلان الثقافية؛ حيث تم تبادل الأحاديث الودية بحضور الدكتور عادل الزهراني الذي عمل على تعريف الوفد بالفنون السعودية.

وقام الوفد بزيارة معرض روح الفن السادس، والاطلاع على اللوحات والأعمال المعروضة والمشاركة في الاحتفال المقام في ختام المعرض لتكريم الفنانات.

بعد ذلك توجّه الجميع لمسرح الجمعية؛ حيث قُدمت العديد من الفقرات المتنوعة.. أدار اللقاء وقدمه الدكتور عادل الزهراني، وقدم فيصل اللبان مجس حجازي ترحيبًا، ثم كلمة ترحيبية قدمتها الطفلة يارا الصبان باللغة الإنجليزية، وتم عرض فيلم قصير عن زيارة سابقة للمحلق الثقافي السابق بصحبة فرقة "بروليه"، ثم قُدّم عرض مرئي لأزياء تراثية، وفقرة عزف منفرد على آلة الساكسفون للفنان سعد الحارثي، وعروض للأطفال بالتعاون مع مسفرة الغامدي ولجنة ثقافة الطفل بالجمعية والتي قدمت عروض المسرح الضوئي.

وشاركت الفرقة الأمريكية بتقديم فقرات موسيقية وغنائية، ثم اختتم اللقاء بتقديم أوبريت دار السعود مع فرقة الفلكور الشعبي وشارك الضيوف في الأوبريت.

وفي الختام كرّم مدير الجمعية محمد آل صبيح الضيوف بتقديم هدايا تذكارية، كما تم تكريم الدكتور عادل الزهراني لدوره البارز في الترجمة والتعريف بالفنون السعودية، وأخذت الصور التذكارية وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بزيارة الجمعية وبما شاهدوه من أعمال فنية وغنائية.

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