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هطولات متفرقة تُباغت العاصمة.. والأرصاد تتفاعل بتحديث لحالة وموقع "إنذار الأمطار"

من خفيفة لمتوسطة وشملت مواقع متفرقة بمدينة الرياض.. حالة تستمر حتى السابعة مساءً

تشهد عدة مواقع في العاصمة الرياض، حاليًا، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة؛ حيث يأتي ذلك بعد قليل من تحديث لحالة وموقع إنذار نشرته هيئة الأرصاد؛ منبهة عدة محافظات بمنطقة الرياض -بما فيها العاصمة- من حالة أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقّعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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هطولات متفرقة تُباغت العاصمة.. والأرصاد تتفاعل بتحديث لحالة وموقع "إنذار الأمطار"
سبق

تشهد عدة مواقع في العاصمة الرياض، حاليًا، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة؛ حيث يأتي ذلك بعد قليل من تحديث لحالة وموقع إنذار نشرته هيئة الأرصاد؛ منبهة عدة محافظات بمنطقة الرياض -بما فيها العاصمة- من حالة أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقّعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:15 PM

هطولات متفرقة تُباغت العاصمة.. والأرصاد تتفاعل بتحديث لحالة وموقع "إنذار الأمطار"

من خفيفة لمتوسطة وشملت مواقع متفرقة بمدينة الرياض.. حالة تستمر حتى السابعة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد عدة مواقع في العاصمة الرياض، حاليًا، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة؛ حيث يأتي ذلك بعد قليل من تحديث لحالة وموقع إنذار نشرته هيئة الأرصاد؛ منبهة عدة محافظات بمنطقة الرياض -بما فيها العاصمة- من حالة أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقّعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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