"النيابة العامة" تستقبل 152223 إجراء خلال أسبوع واحد
أنجزت 3934 منها وقدمت 595 خدمة عن بُعد
نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من 21 ذي القعدة إلى 27 ذي القعدة؛ 152223 إجراء، تم إنجاز 3934 قضية منها خلال هذه الفترة.
وقدمت النيابة 595 خدمة عند بُعد خلال هذا الأسبوع، فيما اتخذ أعضاء النيابة 152223 إجراء خلال أسبوع واحد.
"النيابة العامة" تستقبل 152223 إجراء خلال أسبوع واحد
ذياب الشمري
سبق
2020-07-19
نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من 21 ذي القعدة إلى 27 ذي القعدة؛ 152223 إجراء، تم إنجاز 3934 قضية منها خلال هذه الفترة.
وقدمت النيابة 595 خدمة عند بُعد خلال هذا الأسبوع، فيما اتخذ أعضاء النيابة 152223 إجراء خلال أسبوع واحد.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
06:34 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
08:01 PM
"النيابة العامة" تستقبل 152223 إجراء خلال أسبوع واحد
أنجزت 3934 منها وقدمت 595 خدمة عن بُعد
نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك يبيّن أعمالها خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنه ورد لفروعها ودوائرها خلال الفترة من 21 ذي القعدة إلى 27 ذي القعدة؛ 152223 إجراء، تم إنجاز 3934 قضية منها خلال هذه الفترة.
وقدمت النيابة 595 خدمة عند بُعد خلال هذا الأسبوع، فيما اتخذ أعضاء النيابة 152223 إجراء خلال أسبوع واحد.