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مدير جامعة جازان ينوه بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في "الشورى"

قال إنها بيّنت الملامح المهمة والرئيسة للتنمية الشاملة وأكدت تحقيق العدالة للمواطنين

ثمّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأوضح الدكتور مرعي القحطاني أن الخطاب الملكي اتسم بالشفافية والوضوح، كما بيّنت الكلمة الملامح المهمة والرئيسة للتنمية الشاملة وتأكيد تحقيق العدالة للمواطنين واستمرار المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومؤازرة قضاياهم.

وقال مدير الجامعة: "لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرصه يحفظه الله على المضي قدمًا في المشروعات التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة، وعزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة".

وأعرب الدكتور مرعي القحطاني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لما تضمنته الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية لشباب وشابات الوطن، وفخر القيادة بهم وبالحاضر الذي يتجسد فيه عزم الشباب والشابات في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة.

وقال مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني "إن ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين من مشاعر الاعتزاز والفخر بنجاح وطننا في القضاء على مظاهر التطرف بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، لهو دليل على اللحمة الوطنية ووقوف كل الشعب السعودي صفًا واحدًا مع قيادته ضد التطرف والإرهاب، إلى جانب ملحمة التضحيات والبطولات التي صاغها الجنود البواسل في الدفاع عن حدود الوطن".

وفي ختام تصريحه سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار.

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مدير جامعة جازان ينوه بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في "الشورى"
سبق

ثمّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأوضح الدكتور مرعي القحطاني أن الخطاب الملكي اتسم بالشفافية والوضوح، كما بيّنت الكلمة الملامح المهمة والرئيسة للتنمية الشاملة وتأكيد تحقيق العدالة للمواطنين واستمرار المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومؤازرة قضاياهم.

وقال مدير الجامعة: "لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرصه يحفظه الله على المضي قدمًا في المشروعات التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة، وعزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة".

وأعرب الدكتور مرعي القحطاني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لما تضمنته الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية لشباب وشابات الوطن، وفخر القيادة بهم وبالحاضر الذي يتجسد فيه عزم الشباب والشابات في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة.

وقال مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني "إن ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين من مشاعر الاعتزاز والفخر بنجاح وطننا في القضاء على مظاهر التطرف بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، لهو دليل على اللحمة الوطنية ووقوف كل الشعب السعودي صفًا واحدًا مع قيادته ضد التطرف والإرهاب، إلى جانب ملحمة التضحيات والبطولات التي صاغها الجنود البواسل في الدفاع عن حدود الوطن".

وفي ختام تصريحه سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:56 PM

مدير جامعة جازان ينوه بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في "الشورى"

قال إنها بيّنت الملامح المهمة والرئيسة للتنمية الشاملة وأكدت تحقيق العدالة للمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ثمّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأوضح الدكتور مرعي القحطاني أن الخطاب الملكي اتسم بالشفافية والوضوح، كما بيّنت الكلمة الملامح المهمة والرئيسة للتنمية الشاملة وتأكيد تحقيق العدالة للمواطنين واستمرار المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومؤازرة قضاياهم.

وقال مدير الجامعة: "لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرصه يحفظه الله على المضي قدمًا في المشروعات التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة، وعزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة".

وأعرب الدكتور مرعي القحطاني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لما تضمنته الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية لشباب وشابات الوطن، وفخر القيادة بهم وبالحاضر الذي يتجسد فيه عزم الشباب والشابات في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة.

وقال مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني "إن ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين من مشاعر الاعتزاز والفخر بنجاح وطننا في القضاء على مظاهر التطرف بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، لهو دليل على اللحمة الوطنية ووقوف كل الشعب السعودي صفًا واحدًا مع قيادته ضد التطرف والإرهاب، إلى جانب ملحمة التضحيات والبطولات التي صاغها الجنود البواسل في الدفاع عن حدود الوطن".

وفي ختام تصريحه سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار.

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