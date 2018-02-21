انطلاق ملتقى الابتكار لطلاب وطالبات جامعة الإمام

افتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ملتقى الابتكار لطلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف عمادة الموهبة والإبداع والتميز تحت عنوان معاً.. إلى رؤية 2030.

وأكد أن هذا الملتقى نموذج حي لما يجب أن تكون عليه الجامعات من الاهتمام بالطلاب والطالبات وتلمس كل ما ينمي قدراتهم ويجعلهم أعضاء صالحين ونافعين في هذا المجتمع الطيب المبارك؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- اللذين لا يألوان جهداً في دعم كل ما يخدم مؤسسات هذا الوطن وخاصة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبيّن "أبا الخيل" أن العمل المطلوب تحقيقه هو الوصول إلى أعماق هؤلاء الناشئة وقلوبهم وأفكارهم ومواطنهم والجلوس معهم والتعرف على ما يتجهون إليه وبيان الحق لهم وتحذيرهم من الشرور والمخاطر التي تحدق بهم، فهذا الملتقى إبداعي في التخطيط والرسالة والهدف والروية وبالتأثير الإيجابي الذي يتحقق من خلاله استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات ولمس النتائج على أرض الواقع.

وأضاف أن الملتقى يهدف لإحداث نقلة نوعية للطلاب والطالبات على المستويين المعرفي والمهاري ليسهموا في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية المملكة المستقبلية.