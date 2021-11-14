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هجوم استباقي للجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى بينهم قيادات في مأرب

طائرات التحالف استهدفت مواقع وتجمّعات للمليشيا

دحر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي الانقلابية عن جبهة الجوبة جنوب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني وأفراد المقاومة شنّوا هجومًا استباقيًا على مواقع المليشيا، تمكّنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيا، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح؛ بينهم قيادات ميدانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للمليشيا، وتدمير عربة مدرعة، وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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هجوم استباقي للجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى بينهم قيادات في مأرب
سبق

دحر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي الانقلابية عن جبهة الجوبة جنوب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني وأفراد المقاومة شنّوا هجومًا استباقيًا على مواقع المليشيا، تمكّنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيا، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح؛ بينهم قيادات ميدانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للمليشيا، وتدمير عربة مدرعة، وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
06:29 PM

هجوم استباقي للجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى بينهم قيادات في مأرب

طائرات التحالف استهدفت مواقع وتجمّعات للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دحر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي الانقلابية عن جبهة الجوبة جنوب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني وأفراد المقاومة شنّوا هجومًا استباقيًا على مواقع المليشيا، تمكّنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيا، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح؛ بينهم قيادات ميدانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للمليشيا، وتدمير عربة مدرعة، وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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