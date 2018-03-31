ياسر أبو عتيق: "مسار" سيعزّز جودة الحياة بالعاصمة المقدسة

مساحة مسار المشاة ستبلغ 150,000 متر مربع عند انتهاء التنفيذ

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، أن طريق الملك عبدالعزيز بمكة الذي يقع في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، النواة الرئيسية لوجهة "مسار"، أحد أهم المشاريع التنموية التطويرية التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الإنسان لأهالي مكة وضيوفها.

وقال "أبوعتيق": طريق الملك عبدالعزيز بمكة يبدأ من حدود الطريق الدائري الثالث عند مدخل طريق "مكة – جدة" السريع غرباً، ويتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي لجبل عمر، على مشارف الحرم المكي الشريف.

وأضاف: "مسار" يضم طريق الملك عبدالعزيز بمكة الذي يشكل النواة الرئيسة للوجهة التي تتكون من أنفاق ومحطات قطار مترو مكة ومراكز تجارية ومواقف سيارات، ومجموعة من المباني المختلفة، تتمثل في فنادق عالمية، وقطاعات سكنية وتجارية ومكتبية وخدمية، لافتًا إلى أن المساحة الكلية لمسار تبلغ 1.25 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 141,000 متر مربع مساحة مسجد الملك عبدالله على أرض "مسار"، ويصل طول "مسار" إلى 3,650 متراً وعرضها إلى 320 متراً، وتربط الطرق الدائرية "الأول- الثاني– الثالث" بالشوارع الرئيسة "شارع عبدالله عريف- شارع المنصور".

وكشف في لقاء صحفي عقده اليوم عقب جولة ميدانية على المشروع أن مسار قطار مترو مكة يتم إنشاؤه على امتداد وجهة "مسار"، ضمن أربعة قطاعات، بدءًا من المنطقة الأولى وحتى المنطقة السادسة.

ويتضمن المسار محطتين رئيسيتين هما: محطة مترو مكة (أ) التي تشمل الخط "أ" والخط "ب“، ومحطة مترو مكة "ب" - الخط "ب"، ويصل المسار بين الوجهة والحرم المكي الشريف وباقي أجزاء مكة.

وحول مسار النقل الترددي أوضح أنه عبارة عن شبكة خدمة الحافلات وتضم 13 نقطة توقف؛ منها محطة رئيسية ومحطة ثانوية، إلى جانب 11 نقطة توقف موزعة على الطرق الشمالي والطريق الجنوبي، وستكون جاهزة للعمل عند انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ"مسار". وفي عام 2035م سيتم نقل أكثر من خمسة ملايين راكب سنوياً من خلال خدمة الحافلات.

وقال "أبوعتيق": الطاقة الاستيعابية لمباني مواقف السيارات (1، 2، 3، 4) سترتفع إلى 5,700 موقف تقريباً عند انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ"مسار"، بالإضافة إلى 31,087 موقفًا ضمن قطع الأراضي ستكون موفرة عند اكتمال تطوير كافة قطع أراضي "مسار.

وأوضح أن مسار المشاة الرئيس الامتداد الطبيعي لساحات الحرم المكي الشريف، وقد تمّ ربطه بأنفاق فرعية وجسور للمشاة تساهم في ربط "مسار" والمناطق المجاورة لها جنوباً وشمالاً؛ دون أيّ تداخل مع حركة سير المركبات.

وأضاف: ستبلغ مساحة مسار المشاة حوالي 150,000 متر مربع عند انتهاء تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية لـ"مسار" عام 2021م، كما سيبلغ عدد المشاة بالمسار المتجهين للحرم الشريف عبر جبل عمر حوالي 81,600 شخص في ساعة الذروة "ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان/ليلة العيد" في عام 2035م.