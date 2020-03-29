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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

ألمانيا.. 60 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 400 والإصابات فوق الـ50 ألفًا

تُظهر بيانات أولية، تسجيلَ أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد معهد روبرت كوخ الفيدرالي، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في ألمانيا، ارتفعت منذ أمس بـ64 حالة جديدة حتى 389 وفاة على الأقل.

ووفق "رويترز"، يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي بلغ فيه عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد 52547 حالة، مقارنة مع 48582 إصابة، أُعلن عنها أمس.

ولفت المعهد إلى أن هذه الحصيلة أولوية، ولا تضم آخر معلومات عن وضع تفشي كورونا في ولايات: بادن- فورتمبيرغ وهسن وسارلاند.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. 60 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

تُظهر بيانات أولية، تسجيلَ أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد معهد روبرت كوخ الفيدرالي، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في ألمانيا، ارتفعت منذ أمس بـ64 حالة جديدة حتى 389 وفاة على الأقل.

ووفق "رويترز"، يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي بلغ فيه عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد 52547 حالة، مقارنة مع 48582 إصابة، أُعلن عنها أمس.

ولفت المعهد إلى أن هذه الحصيلة أولوية، ولا تضم آخر معلومات عن وضع تفشي كورونا في ولايات: بادن- فورتمبيرغ وهسن وسارلاند.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:29 AM

ألمانيا.. 60 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 400 والإصابات فوق الـ50 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُظهر بيانات أولية، تسجيلَ أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد معهد روبرت كوخ الفيدرالي، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في ألمانيا، ارتفعت منذ أمس بـ64 حالة جديدة حتى 389 وفاة على الأقل.

ووفق "رويترز"، يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي بلغ فيه عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد 52547 حالة، مقارنة مع 48582 إصابة، أُعلن عنها أمس.

ولفت المعهد إلى أن هذه الحصيلة أولوية، ولا تضم آخر معلومات عن وضع تفشي كورونا في ولايات: بادن- فورتمبيرغ وهسن وسارلاند.

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