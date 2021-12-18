النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الكورية

على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة المشتركة المنعقدة بالرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم؛ وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة المنعقدة في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الكورية
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم؛ وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة المنعقدة في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:36 PM

الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الكورية

على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة المشتركة المنعقدة بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
138

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم؛ وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة المنعقدة في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,429
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,318
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,697
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,121

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة