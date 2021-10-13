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تقرير إيطالي: نيوكاسل يستهدف صفقتين كبيرتين من يوفنتوس

يستهدف النادي صفقات أخرى من الكالتشيو على غرار آرون رامزي

ربطت تقارير صحفية شهيرة أسماء نجوم دوليين في دوريات أوروبا الكبرى بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي يستعد لمشروعه الجديد.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن إدارة سانت جيمس بارك تريد تقوية صفوف الفريق ببعض الأسماء على رأسها فيدريكو كييزا قلب منتخب إيطاليا واليوفي، والذي قاد الآتزوري للقب كأس أمم أوروبا في صيف 2021.

وقالت الصحيفة: إن ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس دي ليخت على رأس أولويات المكبايس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن الثنائي يحظى بإعجاب كبير من جانب الإدارة الجديدة لنيوكاسل، رغم صعوبة رحيلهما عن بيانكونيري، وتحديداً كييزا، الذي يضع عليه يوفنتوس آمالاً كبيرة لقيادة الفريق في المستقبل.

كما يستهدف نيوكاسل صفقات أخرى من الكالتشيو على غرار آرون رامزي الذي يرحّب يوفنتوس ببيعه، بالإضافة إلى فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، وزميله المدافع ستيفان دي فري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تقرير إيطالي: نيوكاسل يستهدف صفقتين كبيرتين من يوفنتوس
سبق

ربطت تقارير صحفية شهيرة أسماء نجوم دوليين في دوريات أوروبا الكبرى بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي يستعد لمشروعه الجديد.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن إدارة سانت جيمس بارك تريد تقوية صفوف الفريق ببعض الأسماء على رأسها فيدريكو كييزا قلب منتخب إيطاليا واليوفي، والذي قاد الآتزوري للقب كأس أمم أوروبا في صيف 2021.

وقالت الصحيفة: إن ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس دي ليخت على رأس أولويات المكبايس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن الثنائي يحظى بإعجاب كبير من جانب الإدارة الجديدة لنيوكاسل، رغم صعوبة رحيلهما عن بيانكونيري، وتحديداً كييزا، الذي يضع عليه يوفنتوس آمالاً كبيرة لقيادة الفريق في المستقبل.

كما يستهدف نيوكاسل صفقات أخرى من الكالتشيو على غرار آرون رامزي الذي يرحّب يوفنتوس ببيعه، بالإضافة إلى فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، وزميله المدافع ستيفان دي فري.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:32 PM

تقرير إيطالي: نيوكاسل يستهدف صفقتين كبيرتين من يوفنتوس

يستهدف النادي صفقات أخرى من الكالتشيو على غرار آرون رامزي

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محمد البقمي - الرياض
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ربطت تقارير صحفية شهيرة أسماء نجوم دوليين في دوريات أوروبا الكبرى بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي يستعد لمشروعه الجديد.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن إدارة سانت جيمس بارك تريد تقوية صفوف الفريق ببعض الأسماء على رأسها فيدريكو كييزا قلب منتخب إيطاليا واليوفي، والذي قاد الآتزوري للقب كأس أمم أوروبا في صيف 2021.

وقالت الصحيفة: إن ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس دي ليخت على رأس أولويات المكبايس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن الثنائي يحظى بإعجاب كبير من جانب الإدارة الجديدة لنيوكاسل، رغم صعوبة رحيلهما عن بيانكونيري، وتحديداً كييزا، الذي يضع عليه يوفنتوس آمالاً كبيرة لقيادة الفريق في المستقبل.

كما يستهدف نيوكاسل صفقات أخرى من الكالتشيو على غرار آرون رامزي الذي يرحّب يوفنتوس ببيعه، بالإضافة إلى فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، وزميله المدافع ستيفان دي فري.

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