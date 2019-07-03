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بعملية دقيقة .. إنهاء معاناة مريضة من 14 ورماً ليفياً في الأحساء

كانت تعاني نزيفاً وآلاماً حادة في البطن .. صحتها جيدة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إجراء عملية دقيقة لمريضة، واستئصال 14 ورماً ليفياً من الرحم.

وكانت المريضة تعاني نزيفاً وآلاماً حادة في البطن، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوص اللازمة نجح الفريق الطبي في إجراء العملية واستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على رحمها، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة - ولله الحمد -.

وفي سياق متصل تمكن فريق طبي - بحمد الله - من إنقاذ مريضة من حمل عنقودي، والتصاقات شديدة داخل البطن، مع وجود أربع عمليات قيصرية سابقة، وتعد من العمليات شديدة الخطورة، حيث نجح الفريق الطبي بعد عمل الفحوص اللازمة في إزالة الرحم الذي يحتوي الحمل العنقودي دون أيّ مضاعفات تذكر - ولله الحمد -.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعـد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية، كما تتوافر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة.

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بعملية دقيقة .. إنهاء معاناة مريضة من 14 ورماً ليفياً في الأحساء
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إجراء عملية دقيقة لمريضة، واستئصال 14 ورماً ليفياً من الرحم.

وكانت المريضة تعاني نزيفاً وآلاماً حادة في البطن، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوص اللازمة نجح الفريق الطبي في إجراء العملية واستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على رحمها، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة - ولله الحمد -.

وفي سياق متصل تمكن فريق طبي - بحمد الله - من إنقاذ مريضة من حمل عنقودي، والتصاقات شديدة داخل البطن، مع وجود أربع عمليات قيصرية سابقة، وتعد من العمليات شديدة الخطورة، حيث نجح الفريق الطبي بعد عمل الفحوص اللازمة في إزالة الرحم الذي يحتوي الحمل العنقودي دون أيّ مضاعفات تذكر - ولله الحمد -.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعـد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية، كما تتوافر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:48 PM

بعملية دقيقة .. إنهاء معاناة مريضة من 14 ورماً ليفياً في الأحساء

كانت تعاني نزيفاً وآلاماً حادة في البطن .. صحتها جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إجراء عملية دقيقة لمريضة، واستئصال 14 ورماً ليفياً من الرحم.

وكانت المريضة تعاني نزيفاً وآلاماً حادة في البطن، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوص اللازمة نجح الفريق الطبي في إجراء العملية واستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على رحمها، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة - ولله الحمد -.

وفي سياق متصل تمكن فريق طبي - بحمد الله - من إنقاذ مريضة من حمل عنقودي، والتصاقات شديدة داخل البطن، مع وجود أربع عمليات قيصرية سابقة، وتعد من العمليات شديدة الخطورة، حيث نجح الفريق الطبي بعد عمل الفحوص اللازمة في إزالة الرحم الذي يحتوي الحمل العنقودي دون أيّ مضاعفات تذكر - ولله الحمد -.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعـد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية، كما تتوافر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة.

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