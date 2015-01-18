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بالفيديو.. طفلة السنوات الست تحفظ القرآن كاملاً: لم أجد صعوبة في حفظه فهو كلام ربنا

والدتها تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من الكتاب الكريم يوميًّا

رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، إلا أن الطفلة رغد بنت محمد تمكنت بدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأكدت لبرنامج الراصد أنها لم تجد صعوبة أو مشقة في حفظه "فهو كلام ربنا". وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في عام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

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بالفيديو.. طفلة السنوات الست تحفظ القرآن كاملاً: لم أجد صعوبة في حفظه فهو كلام ربنا
سبق

رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، إلا أن الطفلة رغد بنت محمد تمكنت بدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأكدت لبرنامج الراصد أنها لم تجد صعوبة أو مشقة في حفظه "فهو كلام ربنا". وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في عام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:50 AM

بالفيديو.. طفلة السنوات الست تحفظ القرآن كاملاً: لم أجد صعوبة في حفظه فهو كلام ربنا

والدتها تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من الكتاب الكريم يوميًّا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
1,569

رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، إلا أن الطفلة رغد بنت محمد تمكنت بدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأكدت لبرنامج الراصد أنها لم تجد صعوبة أو مشقة في حفظه "فهو كلام ربنا". وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في عام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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