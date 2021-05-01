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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجدًا مؤقتًا وتعيد فتح 13 مسجدًا

بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 18 مسجدًا مؤقتًا في خمس مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 84 يومًا 961 مسجدًا، جرى فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية. مشيرة إلى إعادة فتح 13 مسجدًا، منها أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجدًا مؤقتًا وتعيد فتح 13 مسجدًا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 18 مسجدًا مؤقتًا في خمس مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 84 يومًا 961 مسجدًا، جرى فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية. مشيرة إلى إعادة فتح 13 مسجدًا، منها أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
10:43 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجدًا مؤقتًا وتعيد فتح 13 مسجدًا

بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 18 مسجدًا مؤقتًا في خمس مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 84 يومًا 961 مسجدًا، جرى فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية. مشيرة إلى إعادة فتح 13 مسجدًا، منها أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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