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أبا الخيل: أي عمل خلال الفعاليات والمواسم يستحق المتعاقد عليه أجراً

بعد رصد مخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها بـ "أعمال التطوع"

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أيّ عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً عنها، أياً كانت مدة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات في إعلانات التوظيف؛ كتسميتها بـ "أعمال التطوع"، مضيفاً أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لمصلحة منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة العمل وفترته.

ودعا أبا الخيل؛ إلى إبلاغ الوزارة عن أيّ مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق "معاً للرصد" أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.

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أبا الخيل: أي عمل خلال الفعاليات والمواسم يستحق المتعاقد عليه أجراً
سبق

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أيّ عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً عنها، أياً كانت مدة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات في إعلانات التوظيف؛ كتسميتها بـ "أعمال التطوع"، مضيفاً أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لمصلحة منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة العمل وفترته.

ودعا أبا الخيل؛ إلى إبلاغ الوزارة عن أيّ مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق "معاً للرصد" أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:32 AM

أبا الخيل: أي عمل خلال الفعاليات والمواسم يستحق المتعاقد عليه أجراً

بعد رصد مخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها بـ "أعمال التطوع"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أيّ عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً عنها، أياً كانت مدة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات في إعلانات التوظيف؛ كتسميتها بـ "أعمال التطوع"، مضيفاً أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لمصلحة منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجراً مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة العمل وفترته.

ودعا أبا الخيل؛ إلى إبلاغ الوزارة عن أيّ مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق "معاً للرصد" أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.

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