أقامت كتيبة الحراسات بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، حفلًا تكريميًّا للعميد بجاد بن سلطان البدراني قائد الكتيبة؛ بمناسبة إحالته للتقاعد.
حضر الحفل عدد من قادة الوحدات والإدارات بالقطاع الغربي.
كتيبة الحراسات بالحرس الوطني تُكَرّم "البدراني"
أقامت كتيبة الحراسات بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، حفلًا تكريميًّا للعميد بجاد بن سلطان البدراني قائد الكتيبة؛ بمناسبة إحالته للتقاعد.
حضر الحفل عدد من قادة الوحدات والإدارات بالقطاع الغربي.
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كتيبة الحراسات بالحرس الوطني تُكَرّم "البدراني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-05
أقامت كتيبة الحراسات بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، حفلًا تكريميًّا للعميد بجاد بن سلطان البدراني قائد الكتيبة؛ بمناسبة إحالته للتقاعد.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:08 PM
كتيبة الحراسات بالحرس الوطني تُكَرّم "البدراني"
أقامت كتيبة الحراسات بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، حفلًا تكريميًّا للعميد بجاد بن سلطان البدراني قائد الكتيبة؛ بمناسبة إحالته للتقاعد.
حضر الحفل عدد من قادة الوحدات والإدارات بالقطاع الغربي.
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