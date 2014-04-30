"عكاظ" تحتفي برائد الصحافة السعودية وتكرم مصطفى إدريس الخميس المقبل

في الذكرى السنوية لرحيل تركي السديري

تقيم صحيفة «عكاظ» الذكرى السنوية لرحيل «رائد الصحافة» رئيس التحرير السابق لصحيفة الرياض، الزميل الراحل تركي السديري، الخميس المقبل، من خلال تخصيص ندوة تتحدث محاورها حول شخصيته الثقافية والفكرية.



ومن المقرر أن يستعرض الدكتور هاشم عبده هاشم، والكاتب الصحفي مشعل السديري، والدكتور عبدالله مناع، ونجل الراحل مازن تركي السديري، سيرة الراحل في دعم الثقافة، والاحتفاء بالمثقفين والأدباء، إضافة إلى حديثهم عن أبرز محطاته العملية التي عاصروها إبان رحلته الطويلة في بحور الثقافة والصحافة التي ناهزت الـ41 عامًا.



وسيرافق تأبين السديري خلال الأمسية الثقافية الأدبية بمناسبة يوم الكتاب العالمي، التي تنظمها «عكاظ» الخميس المقبل، أمسية شعرية للشاعرين جاسم الصحيح ومحمد أبو شرارة، وأمسية شعرية شعبية للشاعر الزميل عبدالله عبيان والشاعرة مها الجهني، إضافة إلى فيلم قصير، يحكي رؤية السعودية 2030، يعرض لأول مرة، إضافة إلى تكريم الزميل الراحل مصطفى إدريس، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك.



وسيُقام على هامش الأمسية موسيقى مصاحبة، وورشة تشكيلية بدعم من جمعية الثقافة والفنون بجدة، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالثقافة والفنون في جدة.



ومن جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»، الزميل جميل الذيابي، أن اختيار تأبين الراحل تركي السديري بعد مرور عام على وفاته ضمن أمسية عكاظ بيوم الكتاب العالمي يأتي عرفانًا لما قدمه الراحل للصحافة السعودية، وتأكيدًا لأهمية «الكتاب» في حياة الصحفيين. مشيرًا إلى أن «الكتاب» يُعد المنهل الأغزر الذي يسقي به الصحفي قلمه، وتجدِّد الكلمات والمعلومات المخبوءة بين دفتيه من لغة الصحفي.



وزاد: «لا يمكن أن يكون الصحفي رشيقًا في قرضه فنون صاحبة الجلالة دون أن تتصفح ذاكرته الكتب. الكتاب إكسير حياة الصحفي الناجح». مقدمًا شكره وتقديره للمتحدثين المشاركين وأبناء الراحل تركي السديري على حضورهم، وكذلك الرعاة.