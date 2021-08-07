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تعرف على دور غرفة القيادة والتحكم بصحة مكة وعملها

"مطير": ﻿12 مؤشراً يتم متابعتها بشكل دقيق

‏أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير من خلال مقطع فيديو بثته صحة مكة عبر موقعها الرسمي، أن غرفة القيادة والتحكم ‏يتم متابعة أهم المؤشرات والخدمات ‏الصحية التي تقدم للحجاج، وهناك 12 مؤشراً أو منصة صحية يتم متابعتها ‏وذلك من خلال أشخاص مدربين يقومون بمتابعة هذه الشاشات‏ والعمل والتعامل مع هذه الأرقام بشكل مباشر‏ والتصعيد لقائد غرفة القيادة ‏والتحكم لاتخاذ القرار المناسب في حينه.

‏وأضاف "مطير" أن‏ "هذه الغرفة مرتبة أيضاً بغرفة القيادة والتحكم ‏الوطنية بهدف التصعيد ‏في حال حدوث‏ كارثة أو حدث طارئ لا سمح الله ‏يستدعي تدخل وزارة الصحة والمناطق ‏المختلفة لدعم منطقة مكة المكرمة".

وتابع: "الشاشات توضح بعض المعايير التي نتابعها هناك منصة للاستقصاء الوبائي والصحة العامة وأيضاً هناك منصة الطوارئ ومنصة للإمداد، كثير من الشاشات التي تساعد صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والأشخاص الموجودين في الغرفة لهم خبرات تراكمية في السنوات الماضية يستطيعون أن يميزوا ما هو على أرض الميدان من معايير ومؤشرات يتعاملون معها بشكل مباشر".

وقال: "تردنا البيانات من مختلف المواقع الصحية التي تعمل خلال فترة الحج من فرقنا الميدانية الطوارئ أو فرق الصحة العامة، الهدف ‏من وجود هذه الغرفة هو إدارة ‏الحج وإدارة الأزمة والكارثة ‏وساهمت غرفة القيادة والتحكم بشكل كبير ‏في التعامل مع جائحة كورونا وإدارتها ‏في تلك الفترة، وبعد نهاية كل موسم ‏تبدأ رحلتنا الموسم العام القادم ‏بجمع التقارير من مختلف المواقع الصحية ومختلف القادة المشاركين في الحج، ونحصل على تقارير الجهات الحكومية الأخرى المشاركة والتي تعطينا صورة واضحة عن نقاط التحسين في الأعوام القادمة من خلالها نبدأ في الاجتماعات لتلافي ما حدث من أمور التي تحتاج إلى تحسين في العام وتطويرها في الأعوام القادمة". (فيديو)

صحة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على دور غرفة القيادة والتحكم بصحة مكة وعملها
سبق

‏أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير من خلال مقطع فيديو بثته صحة مكة عبر موقعها الرسمي، أن غرفة القيادة والتحكم ‏يتم متابعة أهم المؤشرات والخدمات ‏الصحية التي تقدم للحجاج، وهناك 12 مؤشراً أو منصة صحية يتم متابعتها ‏وذلك من خلال أشخاص مدربين يقومون بمتابعة هذه الشاشات‏ والعمل والتعامل مع هذه الأرقام بشكل مباشر‏ والتصعيد لقائد غرفة القيادة ‏والتحكم لاتخاذ القرار المناسب في حينه.

‏وأضاف "مطير" أن‏ "هذه الغرفة مرتبة أيضاً بغرفة القيادة والتحكم ‏الوطنية بهدف التصعيد ‏في حال حدوث‏ كارثة أو حدث طارئ لا سمح الله ‏يستدعي تدخل وزارة الصحة والمناطق ‏المختلفة لدعم منطقة مكة المكرمة".

وتابع: "الشاشات توضح بعض المعايير التي نتابعها هناك منصة للاستقصاء الوبائي والصحة العامة وأيضاً هناك منصة الطوارئ ومنصة للإمداد، كثير من الشاشات التي تساعد صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والأشخاص الموجودين في الغرفة لهم خبرات تراكمية في السنوات الماضية يستطيعون أن يميزوا ما هو على أرض الميدان من معايير ومؤشرات يتعاملون معها بشكل مباشر".

وقال: "تردنا البيانات من مختلف المواقع الصحية التي تعمل خلال فترة الحج من فرقنا الميدانية الطوارئ أو فرق الصحة العامة، الهدف ‏من وجود هذه الغرفة هو إدارة ‏الحج وإدارة الأزمة والكارثة ‏وساهمت غرفة القيادة والتحكم بشكل كبير ‏في التعامل مع جائحة كورونا وإدارتها ‏في تلك الفترة، وبعد نهاية كل موسم ‏تبدأ رحلتنا الموسم العام القادم ‏بجمع التقارير من مختلف المواقع الصحية ومختلف القادة المشاركين في الحج، ونحصل على تقارير الجهات الحكومية الأخرى المشاركة والتي تعطينا صورة واضحة عن نقاط التحسين في الأعوام القادمة من خلالها نبدأ في الاجتماعات لتلافي ما حدث من أمور التي تحتاج إلى تحسين في العام وتطويرها في الأعوام القادمة". (فيديو)

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:10 AM

تعرف على دور غرفة القيادة والتحكم بصحة مكة وعملها

"مطير": ﻿12 مؤشراً يتم متابعتها بشكل دقيق

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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‏أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير من خلال مقطع فيديو بثته صحة مكة عبر موقعها الرسمي، أن غرفة القيادة والتحكم ‏يتم متابعة أهم المؤشرات والخدمات ‏الصحية التي تقدم للحجاج، وهناك 12 مؤشراً أو منصة صحية يتم متابعتها ‏وذلك من خلال أشخاص مدربين يقومون بمتابعة هذه الشاشات‏ والعمل والتعامل مع هذه الأرقام بشكل مباشر‏ والتصعيد لقائد غرفة القيادة ‏والتحكم لاتخاذ القرار المناسب في حينه.

‏وأضاف "مطير" أن‏ "هذه الغرفة مرتبة أيضاً بغرفة القيادة والتحكم ‏الوطنية بهدف التصعيد ‏في حال حدوث‏ كارثة أو حدث طارئ لا سمح الله ‏يستدعي تدخل وزارة الصحة والمناطق ‏المختلفة لدعم منطقة مكة المكرمة".

وتابع: "الشاشات توضح بعض المعايير التي نتابعها هناك منصة للاستقصاء الوبائي والصحة العامة وأيضاً هناك منصة الطوارئ ومنصة للإمداد، كثير من الشاشات التي تساعد صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والأشخاص الموجودين في الغرفة لهم خبرات تراكمية في السنوات الماضية يستطيعون أن يميزوا ما هو على أرض الميدان من معايير ومؤشرات يتعاملون معها بشكل مباشر".

وقال: "تردنا البيانات من مختلف المواقع الصحية التي تعمل خلال فترة الحج من فرقنا الميدانية الطوارئ أو فرق الصحة العامة، الهدف ‏من وجود هذه الغرفة هو إدارة ‏الحج وإدارة الأزمة والكارثة ‏وساهمت غرفة القيادة والتحكم بشكل كبير ‏في التعامل مع جائحة كورونا وإدارتها ‏في تلك الفترة، وبعد نهاية كل موسم ‏تبدأ رحلتنا الموسم العام القادم ‏بجمع التقارير من مختلف المواقع الصحية ومختلف القادة المشاركين في الحج، ونحصل على تقارير الجهات الحكومية الأخرى المشاركة والتي تعطينا صورة واضحة عن نقاط التحسين في الأعوام القادمة من خلالها نبدأ في الاجتماعات لتلافي ما حدث من أمور التي تحتاج إلى تحسين في العام وتطويرها في الأعوام القادمة". (فيديو)

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