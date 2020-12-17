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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيسة المفوضية الأوروبية

أبدى تطلعه لمشاركة فعّالة للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين المقبلة بالسعودية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، وأنه من أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة السعودية في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها السعودية.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة.. مبدية حرصها الكبير على الدور البنّاء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في السعودية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيسة المفوضية الأوروبية
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، وأنه من أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة السعودية في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها السعودية.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة.. مبدية حرصها الكبير على الدور البنّاء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في السعودية.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:04 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيسة المفوضية الأوروبية

أبدى تطلعه لمشاركة فعّالة للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين المقبلة بالسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، وأنه من أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة السعودية في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها السعودية.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة.. مبدية حرصها الكبير على الدور البنّاء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في السعودية.

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