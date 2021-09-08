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"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يمنح "الغويري" لقب "سفير"

منح المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، نايف بن شملول الغويري، لقب "سفير المسؤولية الاجتماعية"؛ وذلك تثمينًا وتقديرًا لما قدّمه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية من دعم وحدة وخدمة المجتمع على كل المجالات.

بدوره قدّم "الغويري" شكره وتقديره لإدارة المركز؛ لمنحه هذه الثقة، وأنها ستكون داعمًا كبيرًا له لبذل المزيد من الوقت والجهد لخدمة وطنه ومجتمعه، وسائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يمنح "الغويري" لقب "سفير"
سبق

منح المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، نايف بن شملول الغويري، لقب "سفير المسؤولية الاجتماعية"؛ وذلك تثمينًا وتقديرًا لما قدّمه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية من دعم وحدة وخدمة المجتمع على كل المجالات.

بدوره قدّم "الغويري" شكره وتقديره لإدارة المركز؛ لمنحه هذه الثقة، وأنها ستكون داعمًا كبيرًا له لبذل المزيد من الوقت والجهد لخدمة وطنه ومجتمعه، وسائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:12 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:35 PM

"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يمنح "الغويري" لقب "سفير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، نايف بن شملول الغويري، لقب "سفير المسؤولية الاجتماعية"؛ وذلك تثمينًا وتقديرًا لما قدّمه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية من دعم وحدة وخدمة المجتمع على كل المجالات.

بدوره قدّم "الغويري" شكره وتقديره لإدارة المركز؛ لمنحه هذه الثقة، وأنها ستكون داعمًا كبيرًا له لبذل المزيد من الوقت والجهد لخدمة وطنه ومجتمعه، وسائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد.

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