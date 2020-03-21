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"وزير الشؤون الإسلامية" يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظًا للأنفس والأموال

أكد أن التقيُّد بها واجب شرعي لأنها من طاعة ولاة الأمر.. ويأثم المكلف عند مخالفتها

دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين كافة في هذه البلاد المباركة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث وزير الشؤون الإسلامية على أهمية التقيد بالتعليمات، وأهمها البقاء بالمنازل؛ لما سيتحقق بذلك من مصالح عامة وخاصة، ودرء المفاسد.. مبينًا أنه كلما التزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف وتهلك، وأصون للأموال من أن تهدر.. والشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد.

وأكد أن التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات واجب شرعي؛ لأنها من طاعة ولاة الأمر، ويأثم المكلف عند مخالفتها؛ لأنها مخالفة لولاة الأمر.. سائلاً الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال.

فيروس كورونا الجديد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"وزير الشؤون الإسلامية" يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظًا للأنفس والأموال
سبق

دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين كافة في هذه البلاد المباركة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث وزير الشؤون الإسلامية على أهمية التقيد بالتعليمات، وأهمها البقاء بالمنازل؛ لما سيتحقق بذلك من مصالح عامة وخاصة، ودرء المفاسد.. مبينًا أنه كلما التزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف وتهلك، وأصون للأموال من أن تهدر.. والشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد.

وأكد أن التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات واجب شرعي؛ لأنها من طاعة ولاة الأمر، ويأثم المكلف عند مخالفتها؛ لأنها مخالفة لولاة الأمر.. سائلاً الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:48 PM

"وزير الشؤون الإسلامية" يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظًا للأنفس والأموال

أكد أن التقيُّد بها واجب شرعي لأنها من طاعة ولاة الأمر.. ويأثم المكلف عند مخالفتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين كافة في هذه البلاد المباركة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث وزير الشؤون الإسلامية على أهمية التقيد بالتعليمات، وأهمها البقاء بالمنازل؛ لما سيتحقق بذلك من مصالح عامة وخاصة، ودرء المفاسد.. مبينًا أنه كلما التزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف وتهلك، وأصون للأموال من أن تهدر.. والشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد.

وأكد أن التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات واجب شرعي؛ لأنها من طاعة ولاة الأمر، ويأثم المكلف عند مخالفتها؛ لأنها مخالفة لولاة الأمر.. سائلاً الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال.

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