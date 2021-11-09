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"ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا

زيادة 2.9% في المواقع البارزة بالعاصمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية

ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المتميزة في المملكة العربية السعودية هذا العام، مدفوعةً بارتفاع أعداد الشركات العالمية التي تتجه إلى الرياض لتتخذ منها مقارّ إقليمية؛ حيث تعمل البلاد على جذب الشركات العالمية لتصبح مركز الأعمال الإقليمي.

وارتفعت إيجارات المكاتب في المواقع البارزة في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 2.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقاً لبيانات من شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لجذب الشركات العالمية في سعيها لتنويع اقتصادها.

وفي أكتوبر الماضي حصلت أكثر من 40 شركة عالمية، على تراخيص لفتح مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن المساحات الإيجارية في بعض المواقع في المملكة انخفضت بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ وذلك لتفضيل الكثير من الشركات الموجودة في المناطق الأخرى الانتقال إلى العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا
سبق

ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المتميزة في المملكة العربية السعودية هذا العام، مدفوعةً بارتفاع أعداد الشركات العالمية التي تتجه إلى الرياض لتتخذ منها مقارّ إقليمية؛ حيث تعمل البلاد على جذب الشركات العالمية لتصبح مركز الأعمال الإقليمي.

وارتفعت إيجارات المكاتب في المواقع البارزة في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 2.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقاً لبيانات من شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لجذب الشركات العالمية في سعيها لتنويع اقتصادها.

وفي أكتوبر الماضي حصلت أكثر من 40 شركة عالمية، على تراخيص لفتح مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن المساحات الإيجارية في بعض المواقع في المملكة انخفضت بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ وذلك لتفضيل الكثير من الشركات الموجودة في المناطق الأخرى الانتقال إلى العاصمة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
02:13 PM

"ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا

زيادة 2.9% في المواقع البارزة بالعاصمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية

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خالد علي - الرياض
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ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المتميزة في المملكة العربية السعودية هذا العام، مدفوعةً بارتفاع أعداد الشركات العالمية التي تتجه إلى الرياض لتتخذ منها مقارّ إقليمية؛ حيث تعمل البلاد على جذب الشركات العالمية لتصبح مركز الأعمال الإقليمي.

وارتفعت إيجارات المكاتب في المواقع البارزة في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 2.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقاً لبيانات من شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لجذب الشركات العالمية في سعيها لتنويع اقتصادها.

وفي أكتوبر الماضي حصلت أكثر من 40 شركة عالمية، على تراخيص لفتح مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن المساحات الإيجارية في بعض المواقع في المملكة انخفضت بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ وذلك لتفضيل الكثير من الشركات الموجودة في المناطق الأخرى الانتقال إلى العاصمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

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